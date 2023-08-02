С 2 по 4 августа энергетики планируют работы в восьми районах области

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

02.08.2023 года с 08-00 до 20-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Выселки, ООО "Колос, ж/м "Чистые пруды", ж/м "Березовский" (полностью).

02.08.2023 года с 08-00 до 10-00 (местное время) и с 18-00 до 20-00 (местное время):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Н. Васильевка (полностью), с. Н. Санчелеево (ул. Советская; Красноармейская; Комсомольская; ул. Бузыцкого; ул. Солнечная; ул. Ефросинина; ул. Луговая; ул. Горького, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Чапаева; ул. Северная; ул. Заречная, ул. Специалистов, ул. Кирова, ул. Кудашева, СНТ Союз, СНТ Строитель, НСТ Дружба, СНТ Новая Васильевка, ул. Вишневая, ул. Придорожная)

02.08.2023 года с 11-30 до 15-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Хрящевка (ул. Полевая; ул. Новая; ул. Куйбышева; ул. Школьная; ул. Набережная; ул. Советская; ул. Калинина; ул. Мира; ул. Кирова; ул. Ленина; ул. Ставропольская; ул. Лесная; ул. Ст. Разина; ул. Самарская; ул. Победы; ул. Береговая; ул. Рыбацкая; ул. Морская; ул. Спортивная; ул. Хрящевская).

03.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Похвистневский район:

c.Савруха (Центральная Усадьба)

с. Кротково (ул. Ленина, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Комсомольская, пер. Пионерский)

с. Старо-Мансуркино (ул. Приречная)

03.08.2023 года с 09-00 до 11-00 и 14-00 до 16-00 (время местное) на 30 минут:

Самарская область, Ставропольский район,

с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. Энергетиков, пер. Ставропольский);

03.08.2023 года с 09-00 до 15-00 (время местное) на 4 часа:

Самарская область, Ставропольский район,

с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Октябрьская, ул. Школьная, ул. Восточная, ул. Мира, ул. Дружбы, ул. Северная, ул. Покровская, ул. Рябиновая, ул. Молодежная, ул. Лучистая, ул. Гагарина, ул. Чкалова, ул. Суворова, проезд Октябрьский, переулок Южный, переулок Строителей, переулок Специалистов).

03.08.2023 года с 10-00 до 11-00 и с15-00 до 16-00 (время местное):

Самарская область, Сызранский район,

с. Рамено, п. Майоровский (полностью).

03.08.2023 года с 11-00 до 11-15 и с14-45 до 15-00 (время местное):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Брусяны, с. Малая Рязань (полностью).

03.08.2023 года с 11-00 до 15-00 (время местное):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Брусяны, с. Кольцово, с. Мордово (полностью).

03.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Елховский район:

п. Зеленогорский

03.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район:

п. Кутузовский

03.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район:

с. Старосемейкино

03.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Елховский район:

с. Тёплый Стан (Набережная, Кооперативная, Садовая, Малосадовая, Самарская, Луговая, Учительская, Молодёжная).

03.08.2023 года по 04.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Приволжский район:

С. Тростянка (ул. Рыбацкая, Победы, Молодежная, Полевая, Речная)

04.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Похвистневский район:

с. Ахрат

п.Филипповка (все село)

п.Кр.Нива (Краснонивская)

04.08.2023 года с 11-30 до 15-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Нижнее Санчелеево (ул. Горького, ул. Чапаева, ул. Бузыцкова, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Северная, ул. Красноармейская);

с. Верхнее Санчелеево (ул. Северная, ул. Пушкина, ул. Пирогова, ул. Южная, ул. Полевая).

04.08.2023 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Самарская область, Волжский район,

с. Выползово (ул. Крестьянская, д 1-17; ул. Пролетарская д. 1-55; ул. Советская д 56; ул. Чапаевская д. 1-20).

04.08.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Лопатино (полностью);

04.08.2023 года с 10-00 до 14-00 (время местное) на 1 час:

Самарская область, Ставропольский район,

с. Зеленовка (полностью).

04.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район:

п. Кутузовский

04.08.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район:

с. Старосемейкино

04.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Елховский район:

с. Тёплый Стан (Школьная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.