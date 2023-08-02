16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Все под контролем: 1 августа отмечается Всероссийский день инкассатора АвтоВАЗ переименовал приобретенный банк в "Авто финанс банк" С экс-менеджеров Газбанка взыскали 1,6 млрд руб. убытков Самарцам рассказали, в какой валюте хранить сбережения Банк ДОМ.РФ определил предпочтения ипотечных клиентов в области ИЖС

Банки Финансы

ВТБ: объем продаж розничных кредитов в России в этом году достигнет 15 трлн рублей

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За семь месяцев этого года объем розничного кредитования в России приблизился к 8,4 трлн рублей, а по итогам года он может достичь 15 трлн рублей. Такой прогноз в интервью телеканалу "Россия 24" озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ отмечает рекордный рост потребительской активности населения в этом году. За 7 месяцев спрос населения на кредиты составил около 8,4 трлн рублей, что на 81% превышает значения за аналогичный период прошлого года. Драйвером развития рынка выступает залоговое кредитование — ипотека и автокредиты. За семь месяцев российские банки выдали 3,6 трлн рублей жилищных кредитов и 4 трлн рублей — потребительских. Ожидается, что эта тенденция сохранится до конца года.

ВТБ по итогам семи месяцев нынешнего года выдал свыше 1,4 трлн рублей в рамках розничного кредитования, что более чем в 1,5 раза превышает результат за январь–июль 2022 года. Продажи ипотеки в банке превысили 675 млрд рублей, кредитов наличными — более 590 млрд рублей, автокредитов — 88 млрд рублей.

"По нашим оценкам, рынок кредитования в этом году полностью восстановится, на 8,5% превысив значения рекордного 2021 г. и примерно на 45% — прошлого года. В наибольшей степени этому росту будут способствовать ипотека и автокредиты, где сформировался повышенный отложенный спрос с прошлого года. Даже несмотря на подъем ключевой ставки, который произошел впервые за несколько месяцев и уже повлиял на ценовые параметры по ипотеке в крупных банках, темпы роста розничного рынка в этом году останутся двузначными", — прокомментировал Анатолий Печатников.

При этом на фоне активного роста кредитования население демонстрирует высокую ответственность при погашении своих обязательств и не допускает роста просрочки. "Ситуация с просроченной задолженностью стабильна для банков и финансовой системы в целом, мы не видим признаков "перегрева". Например, в сегменте ипотечного кредитования общий уровень просрочки — меньше 1%. Этому способствует высокая дисциплина заемщиков, общий экономический рост, в том числе — индексация зарплат во многих компаниях, а также широкий набор программ поддержки заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию", — добавил зампред ВТБ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 14 июня 2023 10:19 Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3