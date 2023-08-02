Тольяттинский пенсионер перечислил мошенникам 3,5 млн рублей

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

70-летнему мужчине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сказал, что мошенники пытаются завладеть деньгами на счету пенсионера.

Тольяттинец хотел спасти свои средства и по указанию звонившего перевел 3,5 млн руб. на "безопасный счет". После этого фальшивый правоохранитель перестал выходить на связь.