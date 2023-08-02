Тольяттинский пенсионер перечислил мошенникам 3,5 млн рублей

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
70-летнему мужчине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сказал, что мошенники пытаются завладеть деньгами на счету пенсионера.
Тольяттинец хотел спасти свои средства и по указанию звонившего перевел 3,5 млн руб. на "безопасный счет". После этого фальшивый правоохранитель перестал выходить на связь.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?