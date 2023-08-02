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Общество

На самарской набережной косуля искупалась в фонтане

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 августа, в Самаре на набережной около "Ладьи" заметили косулю. Об этом сообщает Телеграм-канал "Самара с огоньком".

Животное искупалось в фонтане и убежало. Предположительно, косуля попала в город, переплыв Волгу.

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