Страховой Дом ВСК подтвердил наивысший Рейтинг привлекательности работодателя на уровне A.hr

Аналитический центр БизнесДром актуализировал Рейтинг привлекательности Страхового Дома ВСК на уровне А.hr — наивысший уровень привлекательности работодателя.
Рейтинг присваивался на основе оценок шести блоков факторов: доходы сотрудников, корпоративный социальный пакет, офис и рабочее пространство, имидж и прозрачность компании, карьерный рост и развитие сотрудников, а также финансовые и иные корпоративные риски. Каждый из блоков состоял из ряда факторов, которые были оценены в соответствии с бенчмарками. Полученные оценки взвешивались и суммировались, на основе этого результата был присвоен рейтинг. Источниками информации послужили документы, предоставленные компанией, анкета организации и информация из открытых источников.
Компания работает на страховом рынке страны с 1992 года и имеет репутацию привлекательного работодателя. В 86 филиалах и головной компании работает более 6,5 тысяч сотрудников. По итогам первого квартала 2023 года Страховой Дом ВСК занимает 5 строчку рэнкинга страховых компаний по объему собранных премий (non-life).
Проведенный анализ показал, что Страховой Дом ВСК на высоком уровне обеспечивает профессиональное развитие работников, реализует уникальные социальные проекты и способствует улучшению качества условий работы.
Позитивное влияние на оценку оказала практика регулярного и системного премирования сотрудников, имидж и прозрачность компании, а также возможности профессионального и карьерного роста. Отмечена высокая доля сотрудников, прошедших обучение за последние 12 месяцев — каждый работник прошел обучение по тому или иному направлению. В компании каждый день проходят внутренние тренинги и мастер-классы, а также доступно обучение во внешних образовательных программах.
Для всех сотрудников компании формируется индивидуальный годовой план развития. В 2022 году Страховой Дом ВСК внедрил четкую и прозрачную систему карьерной лестницы, что служит дополнительной мотивацией для сотрудников.
Компания предлагает сотрудникам расширенный пакет ДМС услуг, а также страховые продукты по льготным ценам для семей работников. Страховой Дом ВСК имеет партнерские скидочные программы, что позволяет сотрудникам приобретать по льготным ценам продукты и услуги различных категорий: авто, мебель, путешествия и отдых, спорт и здоровье, одежда и обувь, обучение и т. д.
Страховой Дом ВСК придерживается стратегии информационной открытости и публичности, на сайте компании размещены открытые вакансии. В компании регулярно проходят общие собрания с презентациями результатов, действует практика проведения "прямых линий" с генеральным директором и топ-менеджментом на всех уровнях.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.