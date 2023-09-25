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Хоккей Спорт

Президентом тольяттинского ХК "Лада" может стать Анастасия Мыскина

ТОЛЬЯТТИ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Должность президента тольяттинского ХК "Лада" предложена знаменитой теннисистке Анастасии Мыскиной, сообщает "Самарское обозрение". По информации издания, кадровые назначения могут произойти уже 25 сентября.

Это не первое назначение в руководстве ХК "Лада" с момента ее возвращения в элиту российского хоккея. В начале сентября советником генерального директора по развитию стал бывший игрок "Лады" Игорь Григоренко. "Я занимаюсь развитием, начинаю с детского и молодежного хоккея. Также занимаюсь взаимодействием с командой ЦСК ВВС, с которой у нас договор о сотрудничестве. И уделяю внимание, конечно, первой команде. Мы идем к одной цели, чтобы наша молодежь росла достойной первой команды", - приводит слова Григоренко официальный сайт клуба. Чуть позже в СМИ появилось заявление генерального директора "Лады" Александра Чеботарева о том, что Анастасии Мыскиной сделано предложение занять пост президента клуба. "Пока к конкретному решению не пришли. Она все еще в раздумьях. Скорее всего, определится к концу месяца", - цитирует Чеботарева "РИА Новости Спорт". Напомним, что Мыскина уже на протяжении нескольких лет является членом наблюдательного совета АНО "ХК "Лада", в который помимо нее на сегодняшний день входят по два представителя региональных министерств - имущества и спорта, а также один представитель АвтоВАЗа. Потребует ли новая должность изменений в структуре управления, как будут распределяться функции и обязанности с появлением президента - на эти вопросы в клубе пока не дали пояснений "СО", сказав лишь, что подробности будут после окончательного принятия решения по данному вопросу.

Объявленный бюджет клуба - 1,4 млрд руб. - формируется в соотношении 45:55, где большая часть - бюджетные средства, но директорат "Лады" намерен изменить эти показатели. "Часть нашего общего бюджета составляют средства из областной казны, еще часть - АвтоВАЗ, третья - из фонда, который зарегистрирован в Самарской области и финансирует спорт. Этим мы добиваемся соотношения коммерческих и некоммерческих средств 50:50 ", - пояснил Чеботарев. Он также отметил, что, несмотря на то что АвтоВАЗ по-прежнему остается партнером "Лады", в 2024 г. логотип команды претерпит изменения.

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