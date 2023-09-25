Президентом тольяттинского ХК "Лада" может стать Анастасия Мыскина

Должность президента тольяттинского ХК "Лада" предложена знаменитой теннисистке Анастасии Мыскиной, сообщает "Самарское обозрение". По информации издания, кадровые назначения могут произойти уже 25 сентября.

Это не первое назначение в руководстве ХК "Лада" с момента ее возвращения в элиту российского хоккея. В начале сентября советником генерального директора по развитию стал бывший игрок "Лады" Игорь Григоренко. "Я занимаюсь развитием, начинаю с детского и молодежного хоккея. Также занимаюсь взаимодействием с командой ЦСК ВВС, с которой у нас договор о сотрудничестве. И уделяю внимание, конечно, первой команде. Мы идем к одной цели, чтобы наша молодежь росла достойной первой команды", - приводит слова Григоренко официальный сайт клуба. Чуть позже в СМИ появилось заявление генерального директора "Лады" Александра Чеботарева о том, что Анастасии Мыскиной сделано предложение занять пост президента клуба. "Пока к конкретному решению не пришли. Она все еще в раздумьях. Скорее всего, определится к концу месяца", - цитирует Чеботарева "РИА Новости Спорт". Напомним, что Мыскина уже на протяжении нескольких лет является членом наблюдательного совета АНО "ХК "Лада", в который помимо нее на сегодняшний день входят по два представителя региональных министерств - имущества и спорта, а также один представитель АвтоВАЗа. Потребует ли новая должность изменений в структуре управления, как будут распределяться функции и обязанности с появлением президента - на эти вопросы в клубе пока не дали пояснений "СО", сказав лишь, что подробности будут после окончательного принятия решения по данному вопросу.

Объявленный бюджет клуба - 1,4 млрд руб. - формируется в соотношении 45:55, где большая часть - бюджетные средства, но директорат "Лады" намерен изменить эти показатели. "Часть нашего общего бюджета составляют средства из областной казны, еще часть - АвтоВАЗ, третья - из фонда, который зарегистрирован в Самарской области и финансирует спорт. Этим мы добиваемся соотношения коммерческих и некоммерческих средств 50:50 ", - пояснил Чеботарев. Он также отметил, что, несмотря на то что АвтоВАЗ по-прежнему остается партнером "Лады", в 2024 г. логотип команды претерпит изменения.