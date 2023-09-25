Одинокие пожилые люди обретают семьи

С начала 2023 года в Самарском регионе более 190 пожилых людей и инвалидов нашли приемные семьи. Так одинокие люди получают должный уход в рамках национального проекта "Демография" и его региональной составляющей "Старшее поколение".

Самарская область одной из первых в стране начала внедрять социальный сервис для тех, кто нуждается в помощи и уходе. Теперь одинокие пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья могут ощутить тепло и заботу в комфортных домашних условиях. Всего за время действия такой практики в Самарской области обрести новую семью смогли более 850 жителей старшего возраста.

Пенсионеру Юрию Ивановичу Минаеву из Самары 72 года. Он прожил интересную жизнь: после окончания школы служил в морфлоте на крейсере-вертолетоносце. Затем окончил Политехнический институт, работал на заводе ГПЗ-4 электриком, позже - энергетиком. Как младший ребенок в семье жил с родителями, ухаживал за ними в старости. К сожалению, своей семьи у Юрия Ивановича не сложилось, и после ухода родителей он жил в коммунальной квартире в одиночестве.

Когда рядом поселилась семья Якуниных, соседи подружились. Светлане Якуниной, матери пятерых детей, после развода и переезда в Самару было непросто организовать жизнь большой семьи на зарплату медсестры. Юрий Иванович привязался к "внукам", приглядывал за ними, пока Светлана работала. Светлана тоже во всем помогает Юрию Ивановичу. Благодаря постоянному вниманию он буквально воспрянул духом: в его жизни появился смысл, чувство одиночества ушло, теперь он был не один. А потом родилась идея включить пожилого человека в семью.

"К сожалению, мало кто знает, что можно взять в дом пожилого человека, став его семьей. Конечно, не каждый решится на такой шаг. Но у нас с Юрием Ивановичем особая история: он стал для нашей семьи родным человеком. Уже не могу его бросить", - рассказывает Светлана Якунина.

Чтобы официально оформить такое решение, нужно обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Важно соблюдать несколько условий. Например, в приемную семью нельзя взять близкого родственника. Кроме того, поскольку приемная семья предполагает совместное проживание, все совершеннолетние члены семьи должны дать официальное согласие на это решение.