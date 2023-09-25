Одинокие пожилые люди обретают семьи

С начала 2023 года в Самарском регионе более 190 пожилых людей и инвалидов нашли приемные семьи. Так одинокие люди получают должный уход в рамках национального проекта "Демография" и его региональной составляющей "Старшее поколение".
Самарская область одной из первых в стране начала внедрять социальный сервис для тех, кто нуждается в помощи и уходе. Теперь одинокие пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья могут ощутить тепло и заботу в комфортных домашних условиях. Всего за время действия такой практики в Самарской области обрести новую семью смогли более 850 жителей старшего возраста.
Пенсионеру Юрию Ивановичу Минаеву из Самары 72 года. Он прожил интересную жизнь: после окончания школы служил в морфлоте на крейсере-вертолетоносце. Затем окончил Политехнический институт, работал на заводе ГПЗ-4 электриком, позже - энергетиком. Как младший ребенок в семье жил с родителями, ухаживал за ними в старости. К сожалению, своей семьи у Юрия Ивановича не сложилось, и после ухода родителей он жил в коммунальной квартире в одиночестве.
Когда рядом поселилась семья Якуниных, соседи подружились. Светлане Якуниной, матери пятерых детей, после развода и переезда в Самару было непросто организовать жизнь большой семьи на зарплату медсестры. Юрий Иванович привязался к "внукам", приглядывал за ними, пока Светлана работала. Светлана тоже во всем помогает Юрию Ивановичу. Благодаря постоянному вниманию он буквально воспрянул духом: в его жизни появился смысл, чувство одиночества ушло, теперь он был не один. А потом родилась идея включить пожилого человека в семью.
"К сожалению, мало кто знает, что можно взять в дом пожилого человека, став его семьей. Конечно, не каждый решится на такой шаг. Но у нас с Юрием Ивановичем особая история: он стал для нашей семьи родным человеком. Уже не могу его бросить", - рассказывает Светлана Якунина.
Чтобы официально оформить такое решение, нужно обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Важно соблюдать несколько условий. Например, в приемную семью нельзя взять близкого родственника. Кроме того, поскольку приемная семья предполагает совместное проживание, все совершеннолетние члены семьи должны дать официальное согласие на это решение.
Последние комментарии
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈