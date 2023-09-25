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Депутат Госдумы Андрей Трифонов: "Следующие пять лет область будет надежно и уверенно развиваться"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Андрей Трифонов прокомментировал церемонию инаугурации губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которая состоялась в понедельник, 25 сентября, в конференц-зале областного правительства.

"Я был очень рад присутствовать на торжественном мероприятии, рад поздравить Дмитрия Игоревича с вступлением в должность губернатора Самарской области. Он одержал беспрецедентную, безусловную победу в выборах. Почти 84% жителей поддержали губернатора. Со стороны жителей Самарской области это очень высокая оценка результатов труда губернской команды и Дмитрия Игоревича за прошедшие пять лет", - отметил депутат Госдумы.

В соответствии с Уставом Самарской области при вступлении в должность губернатор принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области.

"Сегодняшнее мероприятие - это посыл к тому, что следующие пять лет область будет достойно, надежно и уверенно развиваться. Это касается и промышленности, и сельского хозяйства и других сфер деятельности. За прошедшие пять лет в области открыто 101 производственное предприятие, создано более 48 тыс. новых рабочих мест и, конечно же, будут продолжать создаваться новые предприятия, область будет развиваться. Для этого у региона есть все необходимые компетенции. И нет сомнений, что с развитием региона будет улучшаться и качество жизни жителей Самарской области", - считает Андрей Трифонов.

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