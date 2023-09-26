ХК "Лада" уступил "Трактору"

В понедельник, 25 сентября, ХК "Лада" завершил домашнюю серию поражением в овертайме от "Трактора", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Стартовый период полностью прошел под диктовку челябинской команды, которая старалась играть первым номером, постоянно создавая моменты у ворот "Лады". В данной ситуации "автозаводцы", действовавшие от обороны, были вынуждены рассчитывать чаще всего на контратаки, но они не приносили нужного эффекта. Таким образом, по итогам первых 20 минут зрители на трибунах заброшенных шайб так и не увидели.

Вторая треть также прошла с преимуществом "Трактора", хотя у тольяттинцев был очень хороший шанс переломить ход встречи после пятиминутного штрафа Сергея Телегина, который защитник "черно-белых" заработал в результате грубой игры против Андрея Алтыбармакяна. К сожалению, подопечные Олега Браташа ничего опасного за это время не придумали и в дальнейшем челябинцы вновь завладели инициативой, однако нули на табло сохранились.

И третий игровой отрезок не принес голевых атак, при этом эпицентр развития событий постепенно стал смещаться в нейтральную зону. Добиться победы в положенные 60 минут никому не удалось, и встреча перетекла в овертайм. Дополнительную пятиминутку хоккеисты "Лады" начинали в большинстве, но в формате "4 на 3" они отличиться не сумели, а вот когда составы выровнялись, забить смогли гости. Семен Дер-Аргучинцев перехватил шайбу уже в чужой зоне, сблизился с Подъяпольским и отправил ее между вратарских щитков. 0:1 — "Лада" уступает в овертайме.

Свой следующий матч "автозаводцы" проведут 28 сентября в Балашихе, соперником станет местный "Витязь".