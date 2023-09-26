16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ХК "Лада" обыграл минское "Динамо" "Лада" проиграла "Витязю" - 0:1 ХК "Ладу" покинул защитник Николай Глухов Форвард "Ладьи" Ярослав Емелин продолжит карьеру в "Соколе" "Ладья" обыграла "Сибирских Ястребов" - 6:3

Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Сибирских Ястребов" - 6:3

ТОЛЬЯТТИ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 352
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ХК "Ладья" на домашнем льду оказался сильнее новосибирского коллектива "Сибирские Ястребы", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Тольяттинцы открыли счет уже на 3-й минуте благодаря Денису Истюфееву, которому удался точный бросок от дальнего борта — 1:0. В середине игрового отрезка гости смогли ликвидировать отставание, когда Алексей Шульга подкараулил отскок вблизи ворот Данилы Овчарика, и спустя пару минут едва не вырвались в лидеры, однако второй новосибирский гол был отменен в результате видеопросмотра по запросу тренерского штаба "Ладьи" — арбитры зафиксировали блокировку вратаря. Незадолго до перерыва тольяттинская "молодежка" вновь вышла вперед. Константин Двуреченский выиграл вбрасывание и откинул шайбу на Владислава Рвачева, поразившего затем створ — 2:1. Следом хороший шанс отличиться был у Александра Бажухина, но после его броска в упор блестяще сыграл Семен Кокаулин.

Во второй трети хоккеисты "Ладьи" и "Сибирских Снайперов" продолжили забивать. На 28-й минуте Данил Бородин на скорости прорвался по правому флангу, объехал ворота и отправил шайбу в них. 3:1. На это новосибирцы достаточно быстро ответили голом Александра Першакова с пятака, но вскоре волжане вернули отрыв в "+2" — Константин Двуреченский наказал "Сибирских Снайперов" за ошибку в обороне и с ползоны запустил снаряд под перекладину. 4:2. В концовке двадцатиминутки хозяева какое-то время поиграли втроем против пятерки соперника, однако счет не изменился.

В третьем периоде хоккеисты "Ладьи" продолжили держать ход поединка под своим контролем. На 48-й минуте сольный проход Александра Захарина завершился взятием ворот сибиряков. 5:2. В концовке встречи команды еще успели обменять голами — на точный бросок форварда новосибирцев Арсения Маградзе при игре в меньшинстве тольяттинцы ответили результативным действием Камиля Галимуллина за 44 секунды до финальной сирены. Итог — 6:3 и "Ладья" одерживает пятую победу подряд.

Следующий матч волжане проведут 1 октября в Омске и соперниками станут местные "Омские Ястребы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1