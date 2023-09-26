"Ладья" обыграла "Сибирских Ястребов" - 6:3

ХК "Ладья" на домашнем льду оказался сильнее новосибирского коллектива "Сибирские Ястребы", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Тольяттинцы открыли счет уже на 3-й минуте благодаря Денису Истюфееву, которому удался точный бросок от дальнего борта — 1:0. В середине игрового отрезка гости смогли ликвидировать отставание, когда Алексей Шульга подкараулил отскок вблизи ворот Данилы Овчарика, и спустя пару минут едва не вырвались в лидеры, однако второй новосибирский гол был отменен в результате видеопросмотра по запросу тренерского штаба "Ладьи" — арбитры зафиксировали блокировку вратаря. Незадолго до перерыва тольяттинская "молодежка" вновь вышла вперед. Константин Двуреченский выиграл вбрасывание и откинул шайбу на Владислава Рвачева, поразившего затем створ — 2:1. Следом хороший шанс отличиться был у Александра Бажухина, но после его броска в упор блестяще сыграл Семен Кокаулин.

Во второй трети хоккеисты "Ладьи" и "Сибирских Снайперов" продолжили забивать. На 28-й минуте Данил Бородин на скорости прорвался по правому флангу, объехал ворота и отправил шайбу в них. 3:1. На это новосибирцы достаточно быстро ответили голом Александра Першакова с пятака, но вскоре волжане вернули отрыв в "+2" — Константин Двуреченский наказал "Сибирских Снайперов" за ошибку в обороне и с ползоны запустил снаряд под перекладину. 4:2. В концовке двадцатиминутки хозяева какое-то время поиграли втроем против пятерки соперника, однако счет не изменился.

В третьем периоде хоккеисты "Ладьи" продолжили держать ход поединка под своим контролем. На 48-й минуте сольный проход Александра Захарина завершился взятием ворот сибиряков. 5:2. В концовке встречи команды еще успели обменять голами — на точный бросок форварда новосибирцев Арсения Маградзе при игре в меньшинстве тольяттинцы ответили результативным действием Камиля Галимуллина за 44 секунды до финальной сирены. Итог — 6:3 и "Ладья" одерживает пятую победу подряд.

Следующий матч волжане проведут 1 октября в Омске и соперниками станут местные "Омские Ястребы".