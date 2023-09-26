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Строительство Строительство и недвижимость

Комплексным развитием площадки в 1,8 га в Самаре может заняться "Град"

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЗАО "Арника" стало единственным участником, допущенным к торгам на комплексное развитие территории жилой застройки в границах улиц Революционной, Корабельной, Третьего проезда, улицы Артемовской в Октябрьском районе Самары.

Фото: samadm.ru

Как следует из протокола приема заявок, на развитие участка площадью 17,8 тыс. кв. м также претендовало тольяттинское ООО Специализированный застройщик "Горизонт девелопмент". Однако эта компания не была допущена к участию в торгах. Судя по всему, отказ связан с отсутствием у нее необходимого опыта.

Договор на развитие территории в итоге может быть заключен с "Арникой", если она сама не откажется от участия в торгах.

ЗАО "Арника" входит в строительный холдинг "Град" Эдуарда Шматкова. Компания строит ЖК "Акварель" на 5-й просеке. По данным ИАС Seldon.Basis, "Арника" на 2022 г. имела на балансе активов на 1,47 млрд рублей. Ее директором выступает Олег Пронин, который также руководит ООО "Евпатория Парк" - "Град" возводит одноименный ЖК на пр. Ленина в Евпатории.

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