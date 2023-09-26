В ДТП на трассе под Самарой загорелся один из столкнувшихся автомобилей

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Во вторник, 26 сентября, примерно в 19:30 на 8-м километре трассы Урал - Муханово в Красноярском районе произошло ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.