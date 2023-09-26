В ДТП на трассе под Самарой загорелся один из столкнувшихся автомобилей

Во вторник, 26 сентября, примерно в 19:30 на 8-м километре трассы Урал - Муханово в Красноярском районе произошло ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, водитель автомобиля Lada Granta совершил столкновение с автомобилем Mazda, который впоследствии загорелся.
В областной полиции уточнили, что за медицинской помощью обратились оба водителя и один пассажир.
Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!