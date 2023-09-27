Стали известны подробности ДТП с возгоранием автомобиля в Красноярском районе

Стали известны подробности ДТП на трассе "УРАЛ" — Муханово, в результате которого загорелся автомобиль Mazda 6.

Стали известны подробности ДТП на трассе "УРАЛ" — Муханово, в результате которого загорелся автомобиль Mazda 6.

По предварительным данным полицейских, 26 сентября в 19:00 на 8-м км трассы 62-летний водитель автомобиля Lada Granta, совершая обгон, нарушил п. 11.1 ПДД РФ и столкнулся со встречной Mazda 6 с госномеоом Ханты-Мансийского автономного округа — Югра (регион 186). После столкновения иномарка загорелась.

В результате происшедшего пострадали водитель и 31-летняя пассажирка автомобиля Lada Granta, которых госпитализировали. Водитель Mazda 6 также получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются полицейскими.