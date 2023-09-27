Стали известны подробности ДТП с возгоранием автомобиля в Красноярском районе

Стали известны подробности ДТП на трассе "УРАЛ" — Муханово, в результате которого загорелся автомобиль Mazda 6.
Стали известны подробности ДТП на трассе "УРАЛ" — Муханово, в результате которого загорелся автомобиль Mazda 6.
По предварительным данным полицейских, 26 сентября в 19:00 на 8-м км трассы 62-летний водитель автомобиля Lada Granta, совершая обгон, нарушил п. 11.1 ПДД РФ и столкнулся со встречной Mazda 6 с госномеоом Ханты-Мансийского автономного округа — Югра (регион 186). После столкновения иномарка загорелась.
В результате происшедшего пострадали водитель и 31-летняя пассажирка автомобиля Lada Granta, которых госпитализировали. Водитель Mazda 6 также получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются полицейскими.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!