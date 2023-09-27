Форвард "Ладьи" Ярослав Емелин продолжит карьеру в "Соколе"

Хоккейные клубы "Лада" и "Сокол" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы получили денежную компенсацию в обмен на Ярослава Емелина, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Емелин являлся одним из ветеранов "Ладьи" — за тольяттинскую "молодежку" форвард выступал с сезона 2020/2021 и в текущем регулярном чемпионате уже успел провести два матча, однако не отметился в них баллами за результативность.
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