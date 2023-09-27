В Промышленном районе Самары арестовали имущество должников за воду и канализацию

В Промышленном районе Самары началось изъятие имущества у должников за коммунальные услуги. Сотрудники "РКС-Самара" вместе с представителями Федеральной службы судебных приставов обходят дома, где живут неплательщики, сообщили в пресс-службе организации.
Только на этой неделе будут арестованы три машины злостных должников: не оплачивать услуги ЖКХ, но при этом разъезжать на машине не получится. Теперь владельцы не могут ни продать, ни подарить, не перегнать пока еще свое авто. Могут только оплатить долги.
Первой в арестантский список попала Lada Granta, чей хозяин задолжал "Самарским коммунальным системам" более 100 тысяч рублей. Сегодня на ул. Калинина сделали опись и наложили арест на японский внедорожник, хозяин которого уже шесть лет игнорирует квитанции от ресурсных компаний. Только за холодную воду и канализацию он должен почти 67 тысяч рублей, однако, несмотря на многочисленные уведомления и визиты, на связь мужчина не вышел.
До конца недели будет арестована иномарка на ул. Средне-Садовой за долг в 55 тысяч рублей. На очереди все должники, которые проигнорировали уведомления от ресурсной компании, судебные заседания, полученные исполнительные документы. Оплатить потребленные услуги все равно придется, потеря машины и другого имущества лишь добавит хлопот.
У должника есть только десять дней, чтобы успеть оплатить свои счета. Если они этого не сделают, машины направят на оценку и дальнейшую реализацию. Средства, вырученные от продажи, будут направлены на погашение накопленных долгов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!