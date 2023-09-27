В Промышленном районе Самары арестовали имущество должников за воду и канализацию

В Промышленном районе Самары началось изъятие имущества у должников за коммунальные услуги. Сотрудники "РКС-Самара" вместе с представителями Федеральной службы судебных приставов обходят дома, где живут неплательщики, сообщили в пресс-службе организации.

Только на этой неделе будут арестованы три машины злостных должников: не оплачивать услуги ЖКХ, но при этом разъезжать на машине не получится. Теперь владельцы не могут ни продать, ни подарить, не перегнать пока еще свое авто. Могут только оплатить долги.

Первой в арестантский список попала Lada Granta, чей хозяин задолжал "Самарским коммунальным системам" более 100 тысяч рублей. Сегодня на ул. Калинина сделали опись и наложили арест на японский внедорожник, хозяин которого уже шесть лет игнорирует квитанции от ресурсных компаний. Только за холодную воду и канализацию он должен почти 67 тысяч рублей, однако, несмотря на многочисленные уведомления и визиты, на связь мужчина не вышел.

До конца недели будет арестована иномарка на ул. Средне-Садовой за долг в 55 тысяч рублей. На очереди все должники, которые проигнорировали уведомления от ресурсной компании, судебные заседания, полученные исполнительные документы. Оплатить потребленные услуги все равно придется, потеря машины и другого имущества лишь добавит хлопот.

У должника есть только десять дней, чтобы успеть оплатить свои счета. Если они этого не сделают, машины направят на оценку и дальнейшую реализацию. Средства, вырученные от продажи, будут направлены на погашение накопленных долгов.