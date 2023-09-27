16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"РКС-Самара" призывает оплачивать пени вовремя Тепловые сети Самары готовы к отопительному сезону В ряде домов на ул. Советской Армии и Дыбенко на сутки отключат холодную воду Энергетики "Т Плюс" вручили подарки первоклассникам крупнейшей школы Тольятти "ЭнергосбыТ Плюс" ответил на вопросы жителей Тольятти в рамках Праздника двора

ЖКХ и благоустройство Общество

В Промышленном районе Самары арестовали имущество должников за воду и канализацию

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 332
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Промышленном районе Самары началось изъятие имущества у должников за коммунальные услуги. Сотрудники "РКС-Самара" вместе с представителями Федеральной службы судебных приставов обходят дома, где живут неплательщики, сообщили в пресс-службе организации.

Только на этой неделе будут арестованы три машины злостных должников: не оплачивать услуги ЖКХ, но при этом разъезжать на машине не получится. Теперь владельцы не могут ни продать, ни подарить, не перегнать пока еще свое авто. Могут только оплатить долги.

Первой в арестантский список попала Lada Granta, чей хозяин задолжал "Самарским коммунальным системам" более 100 тысяч рублей. Сегодня на ул. Калинина сделали опись и наложили арест на японский внедорожник, хозяин которого уже шесть лет игнорирует квитанции от ресурсных компаний. Только за холодную воду и канализацию он должен почти 67 тысяч рублей, однако, несмотря на многочисленные уведомления и визиты, на связь мужчина не вышел.

До конца недели  будет арестована иномарка на ул. Средне-Садовой за долг в 55 тысяч рублей. На очереди все должники, которые проигнорировали уведомления от ресурсной компании, судебные заседания, полученные исполнительные документы. Оплатить потребленные услуги все равно придется, потеря машины и другого имущества лишь добавит хлопот.

У должника есть только десять дней, чтобы успеть оплатить свои счета. Если они этого не сделают, машины направят на оценку и дальнейшую реализацию. Средства, вырученные от продажи, будут направлены на погашение накопленных долгов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1