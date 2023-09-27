До 1 октября федеральные льготники Самарской области могут выбрать, в какой форме получать набор социальных услуг

До 1 октября 2023 года федеральные льготники Самарской области, которые являются получателями ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и имеют право на набор социальных услуг (НСУ), должны определиться, в какой именно форме они хотят его получать: в натуральной или денежной.
В прошлом году свыше 88,9 тысячи льготников сделали свой выбор в пользу предоставления набора социальных услуг в натуральном виде. В денежной форме услуги получили 83,8 тыс. граждан.
Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг. Помимо этого, набор может предоставляться в денежном эквиваленте полностью или частично. При назначении ежемесячной денежной выплаты впервые НСУ предоставляется в натуральном виде по умолчанию.
Размер НСУ в денежном эквиваленте с 01.02.2023 составляет 1469,74 рублей в месяц, в том числе:
- обеспечение лекарственными препаратами - 1132,03 рубля;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение -175,12 рубля;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте - 162,59 рубля.
Если льготник хочет получать весь набор полностью или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление. Сделать это можно в электронном виде через портал Госуслуг, обратиться лично в Клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Самарской области или МФЦ.
Если ранее заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление не требуется - набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока гражданин не изменит свое решение.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!