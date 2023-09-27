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До 1 октября федеральные льготники Самарской области могут выбрать, в какой форме получать набор социальных услуг

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 1 октября 2023 года федеральные льготники Самарской области, которые являются получателями ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и имеют право на набор социальных услуг (НСУ), должны определиться, в какой именно форме они хотят его получать: в натуральной или денежной.

В прошлом году свыше 88,9 тысячи льготников сделали свой выбор в пользу предоставления набора социальных услуг в натуральном виде. В денежной форме услуги получили 83,8 тыс. граждан.

Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг. Помимо этого, набор может предоставляться в денежном эквиваленте полностью или частично. При назначении ежемесячной денежной выплаты впервые НСУ предоставляется в натуральном виде по умолчанию.

Размер НСУ в денежном эквиваленте с 01.02.2023 составляет 1469,74 рублей в месяц, в том числе:

  • обеспечение лекарственными препаратами - 1132,03 рубля;
  • предоставление путевки на санаторно-курортное лечение -175,12 рубля;
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте - 162,59 рубля.

Если льготник хочет получать весь набор полностью или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление. Сделать это можно в электронном виде через портал Госуслуг, обратиться лично в Клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Самарской области или МФЦ.

Если ранее заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление не требуется - набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока гражданин не изменит свое решение.

Гид потребителя

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