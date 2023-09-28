ХК "Ладу" покинул защитник Николай Глухов

ХК "Лада" покинул защитник Николай Глухов, сообщает пресс-служба автозаводцев. Контракт с 28-летним спортсменом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

За тольяттинский коллектив Глухов выступал с начала прошлого сезона и успел провести в общей сложности 61 официальный матч, а в рамках стартовавшего регулярного чемпионата КХЛ он принял участие в четырех играх и отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности "-3".





