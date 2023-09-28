АвтоВАЗ запустил продажи Lada по заводской цене

АвтоВАЗ запустил проект онлайн-продаж автомобилей по заводской цене, сообщается на сайте предприятия.

"Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили Lada на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 тыс. рублей. Оформление сделки и выдача нового автомобиля, приобретенного по новой программе, проходят в одном из трех дилерских центров АО "Центральная СТО" в Тольятти", - уточняется в сообщении.

На данный момент в онлайн-витрине по заводской цене представлены автомобили Lada Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active.

Обязательным условием приобретения автомобиля по заводской цене является внесение предоплаты в размере 10 тыс. руб. и оформление кредита от АвтоФинанс Банка со ставкой от 10,5%. Кредитные условия разработаны специально для данного проекта и действуют только при онлайн-покупке Lada по заводской цене.

При желании покупатель может оформить дополнительные услуги и заказать аксессуары от ООО "Лада Имидж". Также в рамках программы доступна услуга трейд-ин и, как и при обычной покупке, автомобили находятся на гарантии АО "АвтоВАЗ" с плановым обслуживанием у любого официального дилера Lada на территории Российской Федерации.