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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ запустил продажи Lada по заводской цене

ТОЛЬЯТТИ. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ запустил проект онлайн-продаж автомобилей по заводской цене, сообщается на сайте предприятия.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

"Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили Lada на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 тыс. рублей. Оформление сделки и выдача нового автомобиля, приобретенного по новой программе, проходят в одном из трех дилерских центров АО "Центральная СТО" в Тольятти", - уточняется в сообщении.

На данный момент в онлайн-витрине по заводской цене представлены автомобили Lada Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active.

Обязательным условием приобретения автомобиля по заводской цене является внесение предоплаты в размере 10 тыс. руб. и оформление кредита от АвтоФинанс Банка со ставкой от 10,5%. Кредитные условия разработаны специально для данного проекта и действуют только при онлайн-покупке Lada по заводской цене.

При желании покупатель может оформить дополнительные услуги и заказать аксессуары от ООО "Лада Имидж". Также в рамках программы доступна услуга трейд-ин и, как и при обычной покупке, автомобили находятся на гарантии АО "АвтоВАЗ" с плановым обслуживанием у любого официального дилера Lada на территории Российской Федерации.

Гид потребителя

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Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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