Тела супругов обнаружены в квартире дома в Кировском районе Самары

В сентябре в одной из квартир многоквартирного дома в Кировском районе Самары были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.
Представители следствия уточняют, что в квартире проживала малолетняя дочь женщины, в настоящее время она находится с родным отцом.
По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины происшествия.
"С целью определения причины смерти супругов назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!