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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Тела супругов обнаружены в квартире дома в Кировском районе Самары

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре в одной из квартир многоквартирного дома в Кировском районе Самары были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Представители следствия уточняют, что в квартире проживала малолетняя дочь женщины, в настоящее время она находится с родным отцом.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

"С целью определения причины смерти супругов назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.

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