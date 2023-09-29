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Хоккей Спорт

"Лада" проиграла "Витязю" - 0:1

МОСКВА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккеисты "Лады" уступили на выезде "Витязю" в овертайме, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Первая двадцатиминутка не подарила обилия опасных моментов со стороны обеих команд. Хоккеисты "Витязя" и "Лады" предпочли сыграть крайне осторожно, от обороны, поэтому многие броски в створ не несли серьезной угрозы ни для Дмитрия Шикина, ни для Владислава Подъяпольского. Голкиперы достаточно спокойно сохраняли свои владения в неприкосновенности и к перерыву зрители заброшенных шайб так и не дождались.

В следующем игровом отрезке количество интересных атак ощутимо подросло. Подопечные Олега Браташа стали чаще создавать остроту в позиционных выпадах, когда как хозяева по-прежнему делали ставку на контратаки. После экватора встречи "Витязь" дважды оказывался в большинстве, но оборона "автозаводцев" была максимально надежна. При игре "4 х 5" у подопечных Олега Браташа даже были хорошие шансы открыть счет, гостям не хватало лишь реализации в завершении.

В третьем периоде инициатива постоянно переходила от одной команды к другой. Игроки "Витязя" и "Лады" обменивались моментами в надежде наконец-то прервать затянувшуюся голевую засуху, однако вратари продолжали действовать безукоризненно - в итоге Дмитрий Шикин и Владислав Подъяпольский, отразив по 34 броска в створ, затащили матч в дополнительное время.

А вот овертайм продлился всего 29 секунд и завершился в пользу подмосковного коллектива. Владимир Галузин получил шайбу на убойной позиции, несильно бросил, и шайба, попав в конек Остапу Сафину, коварно отскочила в ворота - 1:0. "Лада" проигрывает, но набирает очки в девятом матче подряд.

Завершать первый месяц регулярного чемпионата "автозаводцы" будут 30 сентября в Минске, где состоится поединок против местного "Динамо".

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