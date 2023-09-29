В "Тольяттиазоте" состоялись соревнования пожарных

На базе пожарной части ТОАЗа прошли соревнования добровольных пожарных дружин. Состязались 12 команд из различных цехов по производству аммиака, карбамида и ремонтных служб.

Соревнования проводились в два этапа: "боевое развертывание" и "тушение очага пожара". Экспертная комиссия оценивала правильность и скорость выполнения заданий, а также слаженность командной работы.

Первое место заняла пожарная дружина цеха по производству аммиака № 06А. Серебро - у сборной производства карбамида №08К. Замкнула тройку лидеров команда цеха по производству аммиака №07А. Победителям вручили переходящий Кубок добровольных пожарных дружин "Тольяттиазота". Все участники соревнований награждены почетными грамотами.

"Вопросы пожарной и промышленной безопасности на промплощадке "Тольяттиазота" всегда в приоритете, - говорит Сергей Щербаков, директор по охране труда и промышленной безопасности ПАО "ТОАЗ". - Регулярные тренировки добровольных пожарных дружин, отработка элементов и внештатных ситуаций на тематических и практических занятиях, а также серьезная материально-техническая база позволяют на высоком уровне вести подготовку кадров. Добровольные пожарные дружины сформированы на каждом производстве ТОАЗа. Статус крупного химического предприятия региона обязывает нас быть в повышенной готовности к любой нештатной ситуации и ликвидации ее последствий. Ежегодно обучение персонала, задействованного в оперативном решении нестандартных ситуаций, проверяется на конкурсах и соревнованиях".