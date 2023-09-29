"Улыбнитесь, вас снимают": Яндекс.Карты обновят все уличные панорамы Самары

Впервые с 2021 года Яндекс.Карты обновят панораму всех улиц Самары. Теперь можно будет увидеть не только снимки, сделанные с дорог, но и актуальные фотографии пешеходных зон: парков, скверов, дворов. Например, Струковский сад, арт-пространство "Станкозавод", двор у Фахверкового дома.

В обновленной версии появятся путепровод на ул. Ново-Садовой, реконструированное Кряжское шоссе и другие новые объекты города.

На парковке у театра драмы имени Горького машины стоят в три ряда, но одну из них, брендированную, замечаешь сразу - это панорамомобиль Яндекс.Карт, оснащенный GPS. Его легко узнать по конструкции на крыше из штатива, четырех зеркальных фотокамер с разрешением более десяти мегапикселей и широкоугольными объективами. Серый Subaru объехал всю Россию от Москвы до Владивостока, а в марте побывал и в Казахстане.

Осень в этом году солнечная и теплая - если для нас, людей, не связанных с панорамной съемкой, это просто приятный факт, то для оператора и водителя панорамомобиля это главный фактор в работе: лучше всего на картах выглядят улицы в хорошую погоду.

"Работа сезонная - как только сходит снег, мы начинаем съемки. Снимаем дороги и трассы, на сиреневом покрытии (исторический центр города или узкие улочки) делаем фото с периодичностью в 15 метров, на зеленом (улицы, где нет достопримечательностей) - в 30. GPS-приемник панорамомобиля фиксирует, какие места уже сняты, а какие нет. После каждого дня съемок отдельный ритуал - просмотр фотографий. Рабочий день наш начинается в 9:30, а заканчивается к 17:00, когда солнце начинает светить не так обильно", - рассказывает оператор Евгений Истомин.

Обновление панорам, как и любая другая работа, - не обходится без сложностей, в сезон график 7/7 выдержит не каждый. Хотя выходные у сотрудников все-таки бывают - в дождливые дни.

"Наша жизнь - постоянные командировки, меняющиеся гостиницы, квартиры и чемоданы. Семейным людям сложно, но мы холостяки, так что с этим проблемы нет", - смеется Евгений.

На обновление слоя панорам городов-миллиоников уходит в среднем месяц-полтора. Съемку самарских улиц планируют закончить уже через две недели, а к декабрю актуальные фотографии можно ждать в Яндекс.Картах.

Панорамомобиль ездит по дорогам общего пользования, а вот в парк и скверы, например, заехать не может. Поэтому тут не обойтись без помощи мобильных операторов-пешеходов. Снимают они на экшен-камеру с обзором на 360 градусов. Камера крепится на штатив, а штатив - к специальному поясу.

За каждым пешеходом закрепляется полигон с 200-600 точками интереса - местами, которые нужно сфотографировать. Камера синхронизируется со специальным приложением, поэтому готовое изображение удобно сразу загружать туда.

"В среднем на фотографирование одного полигона уходит от двух до пяти часов, в зависимости от плотности застройки. Если это жилой массив, то нужно снять каждый подъезд, условно каждый уголок. Тогда, конечно, времени уходит больше. Снять панораму для Яндекс.Карт может любой желающий, главное условие - хорошая камера на смартфоне или своя камера 360°", - поясняет Игорь Титов, руководитель съемки пешеходных панорам.

В Самаре работали всего два таких оператора, за лето они полностью отсняли город, сделав 55 тысяч панорамных фото. Результаты их работы уже можно увидеть в Яндекс.Картах.

Местные жители на камеру реагируют всегда бурно, но позитивно - хотят остаться в истории, хотя бы на картах. Всегда улыбаются, машут руками и стараются попасть в кадр. "Все лица, номера машин и иные персональные данные ретушируются в процессе обработки фото. Попасть в кадр можно, но только вы будете знать, что это конкретно ваше изображение", - уточняет Игорь.

В панорамах Яндекс.Карт есть много полезной информации. Так, пользователи могут посещать достопримечательности прямо из дома и любоваться объектами самарской архитектуры. Благодаря панорамам в городе проще ориентироваться: на картах сразу видно, с какой стороны лучше подойти к зданию. Также они помогают в обновлении навигации для пешеходов и водителей: компьютерным зрением с панорам считываются дорожные знаки, разметка и светофоры.