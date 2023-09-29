"Улыбнитесь, вас снимают": Яндекс.Карты обновят все уличные панорамы Самары

Впервые с 2021 года Яндекс.Карты обновят панораму всех улиц Самары. Теперь можно будет увидеть не только снимки, сделанные с дорог, но и актуальные фотографии пешеходных зон: парков, скверов, дворов. Например, Струковский сад, арт-пространство "Станкозавод", двор у Фахверкового дома.
В обновленной версии появятся путепровод на ул. Ново-Садовой, реконструированное Кряжское шоссе и другие новые объекты города.
На парковке у театра драмы имени Горького машины стоят в три ряда, но одну из них, брендированную, замечаешь сразу - это панорамомобиль Яндекс.Карт, оснащенный GPS. Его легко узнать по конструкции на крыше из штатива, четырех зеркальных фотокамер с разрешением более десяти мегапикселей и широкоугольными объективами. Серый Subaru объехал всю Россию от Москвы до Владивостока, а в марте побывал и в Казахстане.
Осень в этом году солнечная и теплая - если для нас, людей, не связанных с панорамной съемкой, это просто приятный факт, то для оператора и водителя панорамомобиля это главный фактор в работе: лучше всего на картах выглядят улицы в хорошую погоду.
"Работа сезонная - как только сходит снег, мы начинаем съемки. Снимаем дороги и трассы, на сиреневом покрытии (исторический центр города или узкие улочки) делаем фото с периодичностью в 15 метров, на зеленом (улицы, где нет достопримечательностей) - в 30. GPS-приемник панорамомобиля фиксирует, какие места уже сняты, а какие нет. После каждого дня съемок отдельный ритуал - просмотр фотографий. Рабочий день наш начинается в 9:30, а заканчивается к 17:00, когда солнце начинает светить не так обильно", - рассказывает оператор Евгений Истомин.
Обновление панорам, как и любая другая работа, - не обходится без сложностей, в сезон график 7/7 выдержит не каждый. Хотя выходные у сотрудников все-таки бывают - в дождливые дни.
"Наша жизнь - постоянные командировки, меняющиеся гостиницы, квартиры и чемоданы. Семейным людям сложно, но мы холостяки, так что с этим проблемы нет", - смеется Евгений.
На обновление слоя панорам городов-миллиоников уходит в среднем месяц-полтора. Съемку самарских улиц планируют закончить уже через две недели, а к декабрю актуальные фотографии можно ждать в Яндекс.Картах.
Панорамомобиль ездит по дорогам общего пользования, а вот в парк и скверы, например, заехать не может. Поэтому тут не обойтись без помощи мобильных операторов-пешеходов. Снимают они на экшен-камеру с обзором на 360 градусов. Камера крепится на штатив, а штатив - к специальному поясу.
За каждым пешеходом закрепляется полигон с 200-600 точками интереса - местами, которые нужно сфотографировать. Камера синхронизируется со специальным приложением, поэтому готовое изображение удобно сразу загружать туда.
"В среднем на фотографирование одного полигона уходит от двух до пяти часов, в зависимости от плотности застройки. Если это жилой массив, то нужно снять каждый подъезд, условно каждый уголок. Тогда, конечно, времени уходит больше. Снять панораму для Яндекс.Карт может любой желающий, главное условие - хорошая камера на смартфоне или своя камера 360°", - поясняет Игорь Титов, руководитель съемки пешеходных панорам.
В Самаре работали всего два таких оператора, за лето они полностью отсняли город, сделав 55 тысяч панорамных фото. Результаты их работы уже можно увидеть в Яндекс.Картах.
Местные жители на камеру реагируют всегда бурно, но позитивно - хотят остаться в истории, хотя бы на картах. Всегда улыбаются, машут руками и стараются попасть в кадр. "Все лица, номера машин и иные персональные данные ретушируются в процессе обработки фото. Попасть в кадр можно, но только вы будете знать, что это конкретно ваше изображение", - уточняет Игорь.
В панорамах Яндекс.Карт есть много полезной информации. Так, пользователи могут посещать достопримечательности прямо из дома и любоваться объектами самарской архитектуры. Благодаря панорамам в городе проще ориентироваться: на картах сразу видно, с какой стороны лучше подойти к зданию. Также они помогают в обновлении навигации для пешеходов и водителей: компьютерным зрением с панорам считываются дорожные знаки, разметка и светофоры.
Последние комментарии
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈