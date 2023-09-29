Минтранс планирует увеличить количество рейсов на маршруте Самара - Ширяево

В 2024 г. в регионе планируется увеличить количество рейсов на маршруте Самара - Ширяево. Об этом заявил областной минтранс, отвечая на комментарий подписчика в соцсети губернатора Дмитрия Азарова.

"В 2024 г. запланированы мероприятия по обновлению пассажирского флота, что позволит увеличить регулярность движения до с. Ширяево", - уточнили в ведомстве.

Также министерство отметило, что в связи с ростом туристического пассажиропотока в с. Ширяево в навигацию 2023 г. дополнительно открыто регулярное сообщение скоростными судами типа "Валдай-45Р" по маршрутам Самара (Речной вокзал) - с. Ширяево и Самара (Поляна им. Фрунзе) - с. Ширяево.

Также в 2023 г. начато регулярное пассажирское сообщение речным транспортом изТольятти по маршруту Тольятти (Речной вокзал) - с. Ширяево.

"Перевозки осуществляются в соответствии с установленным расписанием и по регулируемым правительством Самарской области тарифам согласно государственным контрактам, заключенным министерством с перевозчиками", - заключили представители минтранса.