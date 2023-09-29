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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" поставили деревянный туалет к дому, где жители засоряют канализацию

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дом №9 на ул. Краснодонской в Самаре снискал себе дурную славу: здесь регулярно забивается канализация. В этом году специалисты цеха эксплуатации сетей водоотведения выезжали устранять здесь засоры 24(!) раза. Три раза в месяц стабильно дом стоит без воды и с неработающей канализацией, двор затапливает стоками.

О проблеме и способе их решения сообщили в пресс-службе "РКС - Самара". "Сами трубы исправны, а вот к жителям есть вопросы: какая степень лени или равнодушия заставляет их раз за разом смывать мусор в унитаз и раковину, а не выбрасывать в ведро?" - задаются вопросом коммунальщики.

Жителям решили показать, в чем причина их неудобств. Сотрудники ресурсной компании установили во дворе деревянный туалет как символ того, к чему придется вернуться, если люди не будут соблюдать правила пользования канализацией. На глазах у прохожих из колодца водоотведения достали ловушки, установленные за пару дней до того на выпусках. Улов стабилен: влажные салфетки, обрывки тряпок, жир, остатки продуктов.

В компании постарались поярче донести до жильцов простую истину: все нерастворимое и смытое в унитаз рано или поздно может вернуться - через колодец на улицу или обратно в квартиру. Все то время, пока жильцы ждут приезда бригады, в доме нет никаких удобств. Чтобы этого не происходило, напоминаем простые правила: нельзя смывать в канализацию тряпки и салфетки, жир и масло, стройматериалы, продукты и очистки от них, шелуху и корки, средства гигиены и контрацепции, а также гранулы для кошачьих лотков.

Гид потребителя

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