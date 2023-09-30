Ты за все заплачешь: в Самаре состоялась премьера сериала Сергея Жукова "Плакса"

Самарские зрители первыми увидели эксклюзивный сериал Wink originals, РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН и СТС "Плакса". Музыкальная драма посвящена школьному буллингу. При этом она адресована не только, и не столько подросткам — считает генеральный продюсер и композитор киноэпопеи Сергей Жуков. Он пообщался с журналистами и блогерами сразу после предпремьерного показа в Lotte.

Поклонники узнали и полюбили Сергея Жукова сначала как диджея радио "Европа плюс" в Самаре, потом как создателя и бессменного солиста группы "Руки вверх". Он часто бывает в городе, в котором начиналась звездная карьера. Меняются эпохи и поколения, но залы по-прежнему полны. Может быть потому, что простые танцевальные мелодии Жукова настраивают на светлую волну. В них нет негатива, от которого все уже устали. Сам Сергей Евгеньевич тоже вырос. Отца троих детей волнуют совсем не детские проблемы.

Фильм "Плакса" о жестокости и равнодушии. По сюжету папа четырнадцатилетней Маши — успешный архитектор — разорился и семья была вынуждена сменить подмосковную Рублёвку на провинциальный городок. Одноклассники девочку не приняли. И началась травля.

Кастинг актеров длился восемь месяцев. Тщательно выбирали каждого героя. Состав вышел звездным: Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин. На роли подростков пробовались разные ребята, в том числе и дочь Сергея Жукова Ника. Она настолько убедительно вошла в образ, что создатели фильма сразу ей поверили. И здесь с ними безусловно соглашаешься. Похоже, что Ника сделала первый шаг в будущую профессию.

Родители не говорили девочке, что кастинг выиграла она, до последнего. Боялись, что Ника забросит учебу, уйдет с головой в кино. Конечно, они понимали, что неизбежно будут пересуды о том, что папа пропихнул своего ребенка на сцену. Жуков считает, что соврать перед камерой невозможно. Плохая актриса при любой протекции завалит фильм. А это проект коммерческий. Впрочем, достаточно посмотреть на экранную Нику и все вопросы отпадут.

Сергей говорит, что девочка не раз сама сталкивалась с буллингом в школе. В элитных гимназиях мерила успешности подороже, но корень проблемы тот же. Каждый ребенок на съемочной площадке рассказал, что так или иначе с ним это происходило. Жуков и сам подвергался издевательствам старших школьников. Поющего на городских праздниках пионерские песни мальчика хулиганы жаловали не очень.

Буллинг существовал всегда, но с каждым годом он становится все жестче и изощреннее. Статистика говорит о страшном — более 55% ребят в средних учебных заведениях испытывают жестокое поведение одноклассников на себе. Мысли о суициде посещают жертв травли в пять раз чаще, чем остальных подростков.

Задача создателей фильма была в том, чтобы, не прибегая к сценам насилия (жанр детского кино обязывает), показать весь ужас происходящего. Основная нагрузка легла на плечи актеров: трагедия и страхи выражались в эмоциях.

Отдельная линия и у взрослых героев. Мама и папа не замечают Машиного горя. Бабушка ставит жесткие рамки. Учителя делают вид, что ничего не происходит, а некоторые из них еще и подливают масла в огонь. "Плаксу" часто сравнивают с советским "Чучелом" (блестящий дебют Кристины Орбакайте). Сергей Евгеньевич считает, что есть существенная разница. Ролан Быков в своей работе вскрывает проблему и беспощадно ее показывает. А создатели нового сериала ищут и находят пути решения, помогают ребенку сделать шаг от края крыши к самому себе.

Можно уйти с головой в спорт — соревнования, тренировки, сборы. Можно увлечься чем-то, что займет все твое время и подарит новых друзей. Для Ники спасением стало создание собственной музыкальной группы.

Для Сергея Жукова-композитора это тоже вызов. Написать музыку так, как ее мог бы сочинить подросток, задача со звездочкой. В этом сериале зритель не услышит "Руки вверх". Это совсем другой жанр. Скорее рок, чем поп. Песни, прозвучавшие в каждой серии, войдут в альбом "Плакса".

Сериал вырастет в большой социальный проект, рассказывает импакт-продюсер Мария Залунина. В каждой серии, а их в первом сезоне восемь, будет появляться кьюар-код, перейдя по которому зритель попадет на сайт янеплакса.рф. Там есть специализированные разделы для жертв буллинга, учителей, родителей и даже для самих абьюзеров — они тоже, как ни странно, страдают. Перейдя во вкладку, которую выбрал, пользователь найдет материалы по теме, исследования, статистику и рекомендации. Можно получить бесплатную помощь психолога.

Замечательная придумка — хэштег #янеплакса. Ребенок может поставить его под любым, самым невинным, постом или фотографией в соцсетях. Это станет сигналом SOS для взрослых.

Вокруг сериала будут и другие интересные активности. Создатели "Плаксы" уверены, что статистика совсем скоро изменится. Ну а дети-актеры ждут возможности снова встретиться на съемочной площадке.

Посмотреть сериал уже сейчас можно на платформе Wink, серии выходят каждый четверг. В следующем сезоне он появится на СТС.