Ты за все заплачешь: в Самаре состоялась премьера сериала Сергея Жукова "Плакса"

Самарские зрители первыми увидели эксклюзивный сериал Wink originals, РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН и СТС "Плакса". Музыкальная драма посвящена школьному буллингу. При этом она адресована не только, и не столько подросткам — считает генеральный продюсер и композитор киноэпопеи Сергей Жуков. Он пообщался с журналистами и блогерами сразу после предпремьерного показа в Lotte.
Поклонники узнали и полюбили Сергея Жукова сначала как диджея радио "Европа плюс" в Самаре, потом как создателя и бессменного солиста группы "Руки вверх". Он часто бывает в городе, в котором начиналась звездная карьера. Меняются эпохи и поколения, но залы по-прежнему полны. Может быть потому, что простые танцевальные мелодии Жукова настраивают на светлую волну. В них нет негатива, от которого все уже устали. Сам Сергей Евгеньевич тоже вырос. Отца троих детей волнуют совсем не детские проблемы.
Фильм "Плакса" о жестокости и равнодушии. По сюжету папа четырнадцатилетней Маши — успешный архитектор — разорился и семья была вынуждена сменить подмосковную Рублёвку на провинциальный городок. Одноклассники девочку не приняли. И началась травля.
Кастинг актеров длился восемь месяцев. Тщательно выбирали каждого героя. Состав вышел звездным: Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин. На роли подростков пробовались разные ребята, в том числе и дочь Сергея Жукова Ника. Она настолько убедительно вошла в образ, что создатели фильма сразу ей поверили. И здесь с ними безусловно соглашаешься. Похоже, что Ника сделала первый шаг в будущую профессию.
Родители не говорили девочке, что кастинг выиграла она, до последнего. Боялись, что Ника забросит учебу, уйдет с головой в кино. Конечно, они понимали, что неизбежно будут пересуды о том, что папа пропихнул своего ребенка на сцену. Жуков считает, что соврать перед камерой невозможно. Плохая актриса при любой протекции завалит фильм. А это проект коммерческий. Впрочем, достаточно посмотреть на экранную Нику и все вопросы отпадут.
Сергей говорит, что девочка не раз сама сталкивалась с буллингом в школе. В элитных гимназиях мерила успешности подороже, но корень проблемы тот же. Каждый ребенок на съемочной площадке рассказал, что так или иначе с ним это происходило. Жуков и сам подвергался издевательствам старших школьников. Поющего на городских праздниках пионерские песни мальчика хулиганы жаловали не очень.
Буллинг существовал всегда, но с каждым годом он становится все жестче и изощреннее. Статистика говорит о страшном — более 55% ребят в средних учебных заведениях испытывают жестокое поведение одноклассников на себе. Мысли о суициде посещают жертв травли в пять раз чаще, чем остальных подростков.
Задача создателей фильма была в том, чтобы, не прибегая к сценам насилия (жанр детского кино обязывает), показать весь ужас происходящего. Основная нагрузка легла на плечи актеров: трагедия и страхи выражались в эмоциях.
Отдельная линия и у взрослых героев. Мама и папа не замечают Машиного горя. Бабушка ставит жесткие рамки. Учителя делают вид, что ничего не происходит, а некоторые из них еще и подливают масла в огонь. "Плаксу" часто сравнивают с советским "Чучелом" (блестящий дебют Кристины Орбакайте). Сергей Евгеньевич считает, что есть существенная разница. Ролан Быков в своей работе вскрывает проблему и беспощадно ее показывает. А создатели нового сериала ищут и находят пути решения, помогают ребенку сделать шаг от края крыши к самому себе.
Можно уйти с головой в спорт — соревнования, тренировки, сборы. Можно увлечься чем-то, что займет все твое время и подарит новых друзей. Для Ники спасением стало создание собственной музыкальной группы.
Для Сергея Жукова-композитора это тоже вызов. Написать музыку так, как ее мог бы сочинить подросток, задача со звездочкой. В этом сериале зритель не услышит "Руки вверх". Это совсем другой жанр. Скорее рок, чем поп. Песни, прозвучавшие в каждой серии, войдут в альбом "Плакса".
Сериал вырастет в большой социальный проект, рассказывает импакт-продюсер Мария Залунина. В каждой серии, а их в первом сезоне восемь, будет появляться кьюар-код, перейдя по которому зритель попадет на сайт янеплакса.рф. Там есть специализированные разделы для жертв буллинга, учителей, родителей и даже для самих абьюзеров — они тоже, как ни странно, страдают. Перейдя во вкладку, которую выбрал, пользователь найдет материалы по теме, исследования, статистику и рекомендации. Можно получить бесплатную помощь психолога.
Замечательная придумка — хэштег #янеплакса. Ребенок может поставить его под любым, самым невинным, постом или фотографией в соцсетях. Это станет сигналом SOS для взрослых.
Вокруг сериала будут и другие интересные активности. Создатели "Плаксы" уверены, что статистика совсем скоро изменится. Ну а дети-актеры ждут возможности снова встретиться на съемочной площадке.
Посмотреть сериал уже сейчас можно на платформе Wink, серии выходят каждый четверг. В следующем сезоне он появится на СТС.
Последние комментарии
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈