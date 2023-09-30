Ночью в Самаре ликвидирован пожар повышенной сложности на ул. Ставропольская

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В субботу, 30 сентября, примерно в 0:22 произошел пожар на ул. Ставропольская, 222 в Кировском районе Самары, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.