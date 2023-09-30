Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом под Самарой

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с произошедшим в Самарской области ДТП с участием микроавтобуса, об этом со ссылкой на информационный центр СК России сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Как уточнили представители следствия, в СМИ и социальной сети сообщается, что вечером 28 сентября текущего года в Самарской области мужчина, управляя микроавтобусом, допустил столкновение с КамАЗом. В результате ДТП погибли четыре человека, включая водителя микроавтобуса, еще четверо, в том числе несовершеннолетний, госпитализированы.

В СУ СК России по Самарской области начата процессуальная проверка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.