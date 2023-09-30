Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом под Самарой

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с произошедшим в Самарской области ДТП с участием микроавтобуса, об этом со ссылкой на информационный центр СК России сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Как уточнили представители следствия, в СМИ и социальной сети сообщается, что вечером 28 сентября текущего года в Самарской области мужчина, управляя микроавтобусом, допустил столкновение с КамАЗом. В результате ДТП погибли четыре человека, включая водителя микроавтобуса, еще четверо, в том числе несовершеннолетний, госпитализированы.
В СУ СК России по Самарской области начата процессуальная проверка.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!