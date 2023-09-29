До трех человек выросло число жертв ДТП с автобусом и грузовиком на трассе Самара - Бугуруслан

Стали известны детали смертельного ДТП в Похвистневском районе с участием микроавтобуса Ford Transit и грузовика КамАЗ.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, по предварительным данным, виновником ДТП стал 49-летний водитель микроавтобуса с госномером Оренбургской области, ехавший в 19:15 по трассе Самара - Бугуруслан со стороны Самары. Предполагается, что между 151 и 152 километрами трассы он не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди попутного грузовика КамАЗ-45153 и столкнулся с ним.
В результате ДТП погибли три человека и четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести. Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших.
Водитель микроавтобуса и его 62-летняя пассажирка скончались до приезда "скорой" медицинской помощи. Позже стало известно, что скончалась 38-летняя пассажирка.
Пассажиры Ford Transit - женщины в возрасте 64, 59, 32 лет и четырехлетний ребенок - с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи госпитализированы в травматологическое отделение.
Проверку по факту случившегося начали сотрудники территориального подразделения СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!