До трех человек выросло число жертв ДТП с автобусом и грузовиком на трассе Самара - Бугуруслан

Стали известны детали смертельного ДТП в Похвистневском районе с участием микроавтобуса Ford Transit и грузовика КамАЗ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, по предварительным данным, виновником ДТП стал 49-летний водитель микроавтобуса с госномером Оренбургской области, ехавший в 19:15 по трассе Самара - Бугуруслан со стороны Самары. Предполагается, что между 151 и 152 километрами трассы он не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди попутного грузовика КамАЗ-45153 и столкнулся с ним.

В результате ДТП погибли три человека и четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести. Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших.

Водитель микроавтобуса и его 62-летняя пассажирка скончались до приезда "скорой" медицинской помощи. Позже стало известно, что скончалась 38-летняя пассажирка.

Пассажиры Ford Transit - женщины в возрасте 64, 59, 32 лет и четырехлетний ребенок - с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи госпитализированы в травматологическое отделение.

Проверку по факту случившегося начали сотрудники территориального подразделения СУ СК РФ по Самарской области.