Два человека погибли в ДТП на трассе Самара - Бугуруслан

В четверг, 28 сентября, около 19:00 в Похвистневском районе на 151 км трассы Самара - Бугуруслан произошло столкновение грузовика "КамАЗ" и автомобиля Ford Transit, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На месте происшествия погибли два человека, еще пять человек, в том числе один несовершеннолетний, доставлены в медицинское учреждение.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС сообщили, что на месте происшествия также работают сотрудники пожарной части 102 ПСО, которые ведут аварийно-спасательные работы.