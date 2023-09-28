Два человека погибли в ДТП на трассе Самара - Бугуруслан

В четверг, 28 сентября, около 19:00 в Похвистневском районе на 151 км трассы Самара - Бугуруслан произошло столкновение грузовика "КамАЗ" и автомобиля Ford Transit, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На месте происшествия погибли два человека, еще пять человек, в том числе один несовершеннолетний, доставлены в медицинское учреждение.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС сообщили, что на месте происшествия также работают сотрудники пожарной части 102 ПСО, которые ведут аварийно-спасательные работы.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!