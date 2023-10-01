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Хоккей Спорт

ХК "Лада" обыграл минское "Динамо"

МИНСК. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 30 сентября, ХК "Лада" в выездном матче обыграла "Динамо" из Минска, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Первый период целиком остался за хозяевами. Хоккеисты "Динамо" с первых секунд принялись штурмовать ворота "Лады", но защитная линия тольяттинцев во главе с Александром Трушковым справлялась со всей выпавшей нагрузкой. Несмотря на это, минчане все-таки смогли добиться своего на 12-й минуте, реализовав отложенный штраф у соперника — Андрей Стась с центра зоны зарядил с кистей под перекладину. 1:0. Далее волжане все равно продолжили играть от обороны, стремясь поймать динамовцев на контратаке.

После перерыва тольяттинский коллектив прибавил в активности и стал чаще создавать моменты у владений Дилана Фергюсона. "Лада" начала вынуждать минчан нарушать правила и со второй попытки сумела забить в большинстве — на экваторе поединка Трой Джозефс в касание на пятаке замкнул передачу Остапа Сафина от ближнего борта. 1:1. На игроков "Динамо" этот эпизод подействовал отрезвляюще и в дальнейшем они вновь завладели инициативой, упустив затем несколько хороших шансов вернуть лидерство, одна из их атак незадолго до сирены даже завершилась попаданием в штангу.

В третьей двадцатиминутке "Ладе" снова пришлось занять выжидательную позицию — минская команда всеми силами старалась забить, но Александр Трушков не давал усомниться в своей надежности, отражая все, что летело в его створ. Тольяттинцы терпели в обороне, героически помогая своему голкиперу, и в итоге основное время матча завершилось со счетом 1:1.

В овертайме же автозаводцы перевернули ситуацию и забрали победу, провернув все за 40 секунд. Скотт Космачук разогнал атаку, затащив шайбу в чужую зоне, и сделал пас на Троя Джозефса — 16-й номер "Лады" несильно бросил, но снаряд проскользнул под щитками Фергюсона и заполз за ленточку. 1:2.

Теперь "Лада" возвращается домой, чтобы уже 2 октября сыграть на своем льду против "Салавата Юлаева".

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