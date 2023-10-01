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Преступления Происшествия

У самарской пенсионерки украли 800 тыс. руб., которые она несла мошенникам

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре у 66-летней пенсионерки украли крупную сумму денег, которую она собиралась отдать мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Обратившаяся в полицию заявительница пояснила, что накануне вечером ей на домашний телефон поступил звонок от неизвестного. Собеседник рассказал пенсионерке, что ее родственник попал в дорожно-транспортное происшествие. Мужчина убедил пожилую женщину, что "для решения вопроса" о непривлечении к уголовной ответственности ее сына необходимо перевести денежные средства на определенный счет.

Испугавшись, потерпевшая положила свыше 800 тыс. руб. в сумку и вышла из дома. Все это время незнакомец общался с ней по телефону, не давая связаться с родными. Спустя некоторое время у бабушки разрядился сотовый телефон. За помощью она решила обратиться к работникам ближайшего магазина. Женщина оставила сумку с наличностью возле входа помещение — на столе для упаковки товара, и прошла в торговый зал.

Зарядив мобильник, она вернулась за имуществом, но его не обнаружила. Находясь в растерянном состоянии, она позвонила сыну и узнала, что он, оказывается, жив и здоров. Никакого ДТП не было, ничего ему не угрожает. Однако денег она все равно лишилась.

Работая на месте происшествия, полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения в магазине и установили личность подозреваемого в краже. Это — грузчик. Он был задержан на территории областного центра. Мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что успел купить на чужие деньги одежду, несколько сотовых телефонов и часов, а также погасил задолженности перед своими знакомыми. Оставшиеся более 100 тыс. руб. стражи правопорядка изъяли вместе с похищенной сумкой из квартиры задержанного.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Куйбышевского района Следственного управления УМВД России по г. Самаре, в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

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