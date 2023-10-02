Счетная палата уличила самарский дептранс в нарушениях

Контрольно-счетная палата Самары организовала проверку, связанную с законностью использования бюджетных средств городским департаментом транспорта на предоставление субсидии МП "Трамвайно-троллейбусное управление".

Субсидии должны были быть направлены на финансовое обеспечение затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному в целях обновления подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусов).

"В результате проведенного контрольного мероприятия установлено нарушение департаментом транспорта порядка предоставления из бюджета Самары субсидий, в части срока и объема перечисленных субсидий для погашения платежей по договору лизинга, без учета плана-графика предоставления субсидии", - отмечается в сообщении.

В ходе контрольного мероприятия нарушение устранено.

Информация о результатах контрольного мероприятия и мерах, принятых по устранению нарушений, направлена в городскую думу и главе Самары.