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Баскетбол Спорт

Женский БК "Самара" уступил "Руне" — 71:75

МОСКВА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом матче 1/8 финала Кубка России женский БК "Самара" уступил в Москве "Руне" — 71:75, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Москвички в стартовом периоде показали вдвое лучший процент реализации атак — за счет этого, практически не промахиваясь, и добились заметного преимущества, 15:29. Несмотря на все геройства Александры Марченковой (17 очков за первую половину), выправить положение к большому перерыву не удалось: 34:49.

Всего 2 очка за шесть с половиной минут в третьем периоде и "-21" (36:57) не предвещали "Самаре" ничего хорошего. Но стоило Дарье Курильчук попасть издали — и наша команда устремилась в погоню. Рывок 15:0 и всего 6 очков отставания уже обещали максимум интриги на заключительную четверть.

Впрочем, москвички пришли в себя и ближе, чем на 5-6 очков гостей уже не подпускали. Но и итоговые "-4", подытоженные трехочковым от Ксении Кунаковой за пару секунд до сирены, оставляют нашей команде все шансы на выход в четвертьфинал.

Ответный матч состоится в Самаре 25 октября. Обладатель путевки в четвертьфинал определится по сумме двух матчей.

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