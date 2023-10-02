Стало известно, кто отремонтирует мост через реку Кондурчу в Самарской области

Региональный минтранс определился с подрядчиком, который отремонтирует мостовой переход через реку Кондурчу на км 1+138 автомобильной дороги "Ульяновск — Самара" — Коммунарский, расположенный в Красноярском районе.

На торги заявилась всего одна компания, ООО "Максат", ее заявку признали соответствующей требованиям. Подрядчик предложил выполнить услуги за 187,7 млн рублей при начальной цене контракта в 188,6 млн рублей.

Сроки исполнения контракта — с 1 марта по 31 октября 2024 года.