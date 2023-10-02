Стало известно, кто отремонтирует мост через реку Кондурчу в Самарской области

Региональный минтранс определился с подрядчиком, который отремонтирует мостовой переход через реку Кондурчу на км 1+138 автомобильной дороги "Ульяновск — Самара" — Коммунарский, расположенный в Красноярском районе.
На торги заявилась всего одна компания, ООО "Максат", ее заявку признали соответствующей требованиям. Подрядчик предложил выполнить услуги за 187,7 млн рублей при начальной цене контракта в 188,6 млн рублей.
Сроки исполнения контракта — с 1 марта по 31 октября 2024 года.
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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?