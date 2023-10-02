Билет в будущее: в Отрадненском образовательном округе готовят мастеров своего дела

Функциональная грамотность, дуальное обучение, наставничество и волонтерство, микропроизводство и студенческие отряды - подготовка молодых профессионалов на территории Отрадненского образовательного округа отвечает самым современным требованиям производства и общества.

Около 600 ребят ежегодно становятся студентами учреждений среднего профессионального образования Отрадненского образовательного округа Самарской области. В недалеком будущем молодые специалисты: агрономы, нефтяники, сельхозпереработчики, сварщики и электромонтеры начнут свою трудовую жизнь на предприятиях Отрадного и прилегающих районов.

О том, как построена система обучения и каким основным трендам сегодня соответствует подготовка производственных кадров, а также какими достижениями готовятся педагоги отметить свой профессиональный праздник - День СПО, рассказала руководитель Отрадненского управления министерства образования и науки региона Елена Сизова.

Система СПО здесь представлена тремя организациями: ГБПОУ "Отрадненский нефтяной техникум", ГБПОУ "Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум имени Героя Советского Союза Смолякова Ивана Ильича" и ГБПОУ "Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум", которые готовят кадры по двум видам программ: подготовка специалистов среднего звена и подготовка квалифицированных рабочих и служащих.

Всего на территории округа ежегодно садятся за парты или отправляются в учебные мастерские 2690 студентов. Государственное задание, т. е. контрольные цифры приема, на сегодняшний день практически выполнены, осталось завершить добор в Кинель-Черкасский техникум, куда еще успевают подать документы выпускники 9-х классов школ.

"Ежегодно мы набираем по всем трем техникумам необходимое количество студентов - система СПО популярна среди абитуриентов. Престиж рабочих профессий в течение определенного времени был занижен, но теперь, в том числе и благодаря подходам министерства просвещения РФ, запрос на среднее профобразование растет", - объясняет Елена Владимировна.

День СПО в этом году приурочен к "Большой учительской неделе" - мероприятие проводится в рамках объявленного Года педагога и наставника. На встрече педагоги обсудят основные тренды, заданные для учреждений СПО в 2023 году: функциональная грамотность, дуальное обучение, всероссийские проверочные работы, наставничество, микропроизводство, краткосрочные программы и студенческие отряды.

Запланирована и масштабная профориентационная работа для будущих выпускников 9-11 классов - они смогут приехать, посмотреть, поучаствовать в мастер-классах, которые будут давать как студенты, так и преподаватели техникумов.

"В тот же День СПО мы будем чествовать педагогов, мастеров производственного обучения, которые добиваются больших успехов в работе. Получат награды и студенты - за выдающиеся достижения в учебе и общественной деятельности", - поделилась планами руководитель.

Поднимают престиж профессий

Решения, принятые в свое время на федеральном уровне, соединившись с работой на местах, сегодня дают свой положительный эффект. В их числе - профориентационный проект для школьников "Билет в будущее", в котором участвуют все школы.

"Билет в будущее" помогает школьникам понять, какие профессии готовят учреждения СПО, дает им шанс пройти "профессиональные пробы" и определиться с будущей профессией более осознанно. Некоторых ребят привлекает возможность быстрее получить образование и начать зарабатывать, чтобы быть более самостоятельными и независимыми.

В этом году впервые в учреждениях СПО для девятиклассников открыты три группы профессионального обучения по 25 человек в каждой. Учащиеся параллельно со школьной программой освоят рабочую профессию ("Продавец торгового зала" в БГСХТ, "Пчеловод" в КЧСХТ и "Рабочий зеленого хозяйства" в ОНТ) и получат свидетельства государственного образца.

Одним из эффективных шагов министерства просвещения РФ стали демонстрационные экзамены, которые сейчас проводятся во всех образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования. "Наши студенты тоже не первый год сдают демэкзамен - либо в рамках итоговой аттестации, либо промежуточной аттестации, - рассказывает Елена Владимировна. - Демонстрационный экзамен - это несколько иной вид проверки знаний, умений и навыков выпускников, нежели это было ранее. Это моделирование живых, реальных производственных условий, где студенту ставится реальная практическая задача, которую он должен решить, применив все свои знания - как теоретические, так и практические".

Дуальное обучение также существенно изменило подход к образованию - когда теоретическое обучение в техникуме комбинируется с производственной практикой на реальном предприятии. В этом случае заключается договор между учебным заведением, предприятием и учащимся. Таким образом, со второго курса студенты погружаются в реальную производственную атмосферу, отрабатывая под руководством мастера-наставника практические навыки.

"Наша молодежь (впрочем, как и везде) хочет всего и сразу, - смеется Елена Владимировна. - Сидению на скучных (на их взгляд) лекциях, где преподают чистую теорию, а на практику уходят только на последнем курсе, естественно, они предпочтут возможность как можно быстрее погрузиться в профессию". Еще один положительный момент дуального обучения - работодатель присматривает себе наиболее успешных студентов, и к окончанию техникума они практически с гарантией трудоустроены на данном предприятии.

Если говорить в целом, то престиж среднего профессионального образования начинает расти, так же так и его востребованность, уверена руководитель. "Развернулись" в сторону СПО все - и студенты, и работодатели. Предприятия даже готовы стоять в очереди, чтобы быстрее заполучить молодежь на свои промплощадки, хотя долгое время было наоборот. Среди студентов наблюдается интересная тенденция - многие стремятся овладеть сразу несколькими дополнительными специальностями, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Елена Сизова, руководитель Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской области:

- В системе СПО много плюсов - она более гибкая, что позволяет быстрее реагировать на запросы времени, производства и общества, предлагая обучение по наиболее современным и востребованным специальностям. Практические навыки студенты получают быстрее, чем в вузах, что позволяет им раньше приступить к трудовой деятельности. Программы у нас разрабатываются более насыщенные, чтобы за относительно небольшой период времени по запросу работодателей подготовить кадры.

Конечно, говорить, что все гладко, не приходится - надо успевать. Техника становится иной, все компьютеризируется. Для подготовки современного специалиста требуется более дорогостоящее оборудование, и тем не менее наше областное министерство образования делает все возможное, чтобы в наших учебных мастерских оно появлялось.