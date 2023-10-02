Билет в будущее: в Отрадненском образовательном округе готовят мастеров своего дела

Функциональная грамотность, дуальное обучение, наставничество и волонтерство, микропроизводство и студенческие отряды - подготовка молодых профессионалов на территории Отрадненского образовательного округа отвечает самым современным требованиям производства и общества.
Около 600 ребят ежегодно становятся студентами учреждений среднего профессионального образования Отрадненского образовательного округа Самарской области. В недалеком будущем молодые специалисты: агрономы, нефтяники, сельхозпереработчики, сварщики и электромонтеры начнут свою трудовую жизнь на предприятиях Отрадного и прилегающих районов.
О том, как построена система обучения и каким основным трендам сегодня соответствует подготовка производственных кадров, а также какими достижениями готовятся педагоги отметить свой профессиональный праздник - День СПО, рассказала руководитель Отрадненского управления министерства образования и науки региона Елена Сизова.
Система СПО здесь представлена тремя организациями: ГБПОУ "Отрадненский нефтяной техникум", ГБПОУ "Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум имени Героя Советского Союза Смолякова Ивана Ильича" и ГБПОУ "Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум", которые готовят кадры по двум видам программ: подготовка специалистов среднего звена и подготовка квалифицированных рабочих и служащих.
Всего на территории округа ежегодно садятся за парты или отправляются в учебные мастерские 2690 студентов. Государственное задание, т. е. контрольные цифры приема, на сегодняшний день практически выполнены, осталось завершить добор в Кинель-Черкасский техникум, куда еще успевают подать документы выпускники 9-х классов школ.
"Ежегодно мы набираем по всем трем техникумам необходимое количество студентов - система СПО популярна среди абитуриентов. Престиж рабочих профессий в течение определенного времени был занижен, но теперь, в том числе и благодаря подходам министерства просвещения РФ, запрос на среднее профобразование растет", - объясняет Елена Владимировна.
День СПО в этом году приурочен к "Большой учительской неделе" - мероприятие проводится в рамках объявленного Года педагога и наставника. На встрече педагоги обсудят основные тренды, заданные для учреждений СПО в 2023 году: функциональная грамотность, дуальное обучение, всероссийские проверочные работы, наставничество, микропроизводство, краткосрочные программы и студенческие отряды.
Запланирована и масштабная профориентационная работа для будущих выпускников 9-11 классов - они смогут приехать, посмотреть, поучаствовать в мастер-классах, которые будут давать как студенты, так и преподаватели техникумов.
"В тот же День СПО мы будем чествовать педагогов, мастеров производственного обучения, которые добиваются больших успехов в работе. Получат награды и студенты - за выдающиеся достижения в учебе и общественной деятельности", - поделилась планами руководитель.
Поднимают престиж профессий
Решения, принятые в свое время на федеральном уровне, соединившись с работой на местах, сегодня дают свой положительный эффект. В их числе - профориентационный проект для школьников "Билет в будущее", в котором участвуют все школы.
"Билет в будущее" помогает школьникам понять, какие профессии готовят учреждения СПО, дает им шанс пройти "профессиональные пробы" и определиться с будущей профессией более осознанно. Некоторых ребят привлекает возможность быстрее получить образование и начать зарабатывать, чтобы быть более самостоятельными и независимыми.
В этом году впервые в учреждениях СПО для девятиклассников открыты три группы профессионального обучения по 25 человек в каждой. Учащиеся параллельно со школьной программой освоят рабочую профессию ("Продавец торгового зала" в БГСХТ, "Пчеловод" в КЧСХТ и "Рабочий зеленого хозяйства" в ОНТ) и получат свидетельства государственного образца.
Одним из эффективных шагов министерства просвещения РФ стали демонстрационные экзамены, которые сейчас проводятся во всех образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования. "Наши студенты тоже не первый год сдают демэкзамен - либо в рамках итоговой аттестации, либо промежуточной аттестации, - рассказывает Елена Владимировна. - Демонстрационный экзамен - это несколько иной вид проверки знаний, умений и навыков выпускников, нежели это было ранее. Это моделирование живых, реальных производственных условий, где студенту ставится реальная практическая задача, которую он должен решить, применив все свои знания - как теоретические, так и практические".
Дуальное обучение также существенно изменило подход к образованию - когда теоретическое обучение в техникуме комбинируется с производственной практикой на реальном предприятии. В этом случае заключается договор между учебным заведением, предприятием и учащимся. Таким образом, со второго курса студенты погружаются в реальную производственную атмосферу, отрабатывая под руководством мастера-наставника практические навыки.
"Наша молодежь (впрочем, как и везде) хочет всего и сразу, - смеется Елена Владимировна. - Сидению на скучных (на их взгляд) лекциях, где преподают чистую теорию, а на практику уходят только на последнем курсе, естественно, они предпочтут возможность как можно быстрее погрузиться в профессию". Еще один положительный момент дуального обучения - работодатель присматривает себе наиболее успешных студентов, и к окончанию техникума они практически с гарантией трудоустроены на данном предприятии.
Если говорить в целом, то престиж среднего профессионального образования начинает расти, так же так и его востребованность, уверена руководитель. "Развернулись" в сторону СПО все - и студенты, и работодатели. Предприятия даже готовы стоять в очереди, чтобы быстрее заполучить молодежь на свои промплощадки, хотя долгое время было наоборот. Среди студентов наблюдается интересная тенденция - многие стремятся овладеть сразу несколькими дополнительными специальностями, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.
Елена Сизова, руководитель Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской области:
- В системе СПО много плюсов - она более гибкая, что позволяет быстрее реагировать на запросы времени, производства и общества, предлагая обучение по наиболее современным и востребованным специальностям. Практические навыки студенты получают быстрее, чем в вузах, что позволяет им раньше приступить к трудовой деятельности. Программы у нас разрабатываются более насыщенные, чтобы за относительно небольшой период времени по запросу работодателей подготовить кадры.
Конечно, говорить, что все гладко, не приходится - надо успевать. Техника становится иной, все компьютеризируется. Для подготовки современного специалиста требуется более дорогостоящее оборудование, и тем не менее наше областное министерство образования делает все возможное, чтобы в наших учебных мастерских оно появлялось.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.