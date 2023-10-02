Кинель-Черкасский сельхозтехникум внедряет новые методы обучения в сфере СПО

Одно из старейших учебных заведений Самарской области - Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум - сегодня представляет собой передовую образовательную площадку, отвечающую вызовам времени, реализуя программы подготовки специалистов среднего звена, профессионального обучения, дополнительного профессионального образования и многие другие интересные начинания.
Кинель-Черкасский СХТ, несмотря на свой почти столетний возраст, уверенно смотрит в будущее. Ведь именно сегодня определяется, какие учебные заведения послужат драйверами развития экономики и профессионального образования, а какие будут безнадежно отставать и не впишутся в современные реалии.
"Мы - не казенное и унылое учреждение. Наш техникум - это прежде всего теплый, уютный и добрый дом, а не просто место, где получают среднее профессиональное образование", - заявляет директор техникума Анатолий Рябов.
Педагогический коллектив готов доказать это утверждение на деле: в учреждении готовят специалистов среднего звена, реализуют программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. В его стенах активно развиваются сетевое взаимодействие с ПОО области, наставничество, внедряются практико-ориентированные и цифровые технологии, ведется работа по профориентации школьников через предпрофильную подготовку и программы ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее".
В разные периоды в техникуме обучали механиков, зоотехников, агрономов, гидромелиораторов, мастеров буровых работ по строительству водяных буровых скважин, землеустроителей, техников-электриков, технологов, техников по садово-парковому и ландшафтному строительству, менеджеров по продажам и воспитателей детей дошкольного возраста.
За 93 года образовательной деятельности техникум подготовил более 20 тысяч специалистов, которые работают в разных сферах производства. Многие из них стали отличными руководителями, прекрасными специалистами сельскохозяйственной отрасли, Выпускники техникума есть и среди деятелей науки. В Кинель-Черкасском районе, пожалуй, нет такого предприятия, организации, где бы не работали бывшие студенты СХТ.
"В условиях реализации национального проекта "Образование" качество подготовки, интенсивность учебного процесса, уровень преподавательских кадров и многое другое подвергается проверке на прочность, - уверен руководитель. - Многое изменилось за последние годы, но еще больше нам предстоит изменить".
К примеру, участие в федеральном проекте "Молодые профессионалы" позволило оснастить учебные мастерские по двум направлениям: "Агрономия" и "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", на это было выделено 11,5 млн рублей.
А временный переход на дистанционное обучение заставил всерьез задуматься о создании собственной цифровой среды, позволяющей осваивать учебный материал без потери качества из любой точки мира. Система дистанционного обучения КЧСХТ стремительно наполняется интересными, современными разработками, что не может не вызывать интереса у молодого поколения. Для некоторых сегодня это единственный шанс совмещать профессиональную деятельность и учебу.
Главным механизмом подготовки профессионала служит практико-ориентированный подход к обучению и наставничество, реализуемые через трудовую занятость студентов - более четверти из них учатся по программам дуального и целевого обучения, где ключевым принципом служит ориентация на результаты, значимые для сферы труда.
Дополнительно на базе КЧСХТ было создан учебно-производственный комплекс на 400 га, где учащиеся под руководством мастеров производственного обучения выполняют весь спектр сельскохозяйственных работ.
Одним из ключевых трендов в современном аграрном образовании становится ориентация на использование цифровых технологий и обучающих программ, способных обеспечить стремительную цифровизацию и автоматизацию АПК.
Только в течение прошлого года техникум взаимодействовал с 85 организациями области на основе социального партнерства, что включает в себя экскурсии, практики, стажировки преподавателей, а также возможность проведения занятий по модулям в условиях реального производства.
Конкурсы профессионального мастерства, конференции, "круглые столы", дни открытых дверей традиционно проходят с участием ведущих сотрудников предприятий. Они не только участвуют в образовательном процессе, но и оценивают его качество.
Участие и достижения студентов в олимпиадах, конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства - свидетельство верно выбранного курса развития. Независимая, объективная оценка подтверждает достойный уровень подготовки выпускников. Более 70% выпускников на демонстрационном экзамене показывают высокий уровень подготовки. Главным же показателем работы организации служит высокий уровень трудоустройства выпускников КЧСХТ - 63%.
Анатолий Рябов, директор ГБПОУ "Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум":
- Мы гордимся тем, что Кинель-Черкасский СХТ остается в числе лидеров по подготовке специалистов для АПК региона, шаг за шагом развивается. Трансформация касается практически всех сфер и направлений деятельности и направлена в первую очередь на повышение уровня подготовки студентов. Многие изменения продиктованы самой жизнью и заставляют искать новые способы заинтересовать студентов, заразить их своей любовью к предмету, к будущей профессии. Конечно, это требует от педагога дополнительных сил и времени, непрерывного повышения методического мастерства. Но работать по старинке, ждать пробуждения сознательности в студенческих умах контрпродуктивно. Потому центральное место техникум отводит внедрению новых методов и средств обучения.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.