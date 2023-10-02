Кинель-Черкасский сельхозтехникум внедряет новые методы обучения в сфере СПО

Одно из старейших учебных заведений Самарской области - Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум - сегодня представляет собой передовую образовательную площадку, отвечающую вызовам времени, реализуя программы подготовки специалистов среднего звена, профессионального обучения, дополнительного профессионального образования и многие другие интересные начинания.

Кинель-Черкасский СХТ, несмотря на свой почти столетний возраст, уверенно смотрит в будущее. Ведь именно сегодня определяется, какие учебные заведения послужат драйверами развития экономики и профессионального образования, а какие будут безнадежно отставать и не впишутся в современные реалии.

"Мы - не казенное и унылое учреждение. Наш техникум - это прежде всего теплый, уютный и добрый дом, а не просто место, где получают среднее профессиональное образование", - заявляет директор техникума Анатолий Рябов.

Педагогический коллектив готов доказать это утверждение на деле: в учреждении готовят специалистов среднего звена, реализуют программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. В его стенах активно развиваются сетевое взаимодействие с ПОО области, наставничество, внедряются практико-ориентированные и цифровые технологии, ведется работа по профориентации школьников через предпрофильную подготовку и программы ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее".

В разные периоды в техникуме обучали механиков, зоотехников, агрономов, гидромелиораторов, мастеров буровых работ по строительству водяных буровых скважин, землеустроителей, техников-электриков, технологов, техников по садово-парковому и ландшафтному строительству, менеджеров по продажам и воспитателей детей дошкольного возраста.

За 93 года образовательной деятельности техникум подготовил более 20 тысяч специалистов, которые работают в разных сферах производства. Многие из них стали отличными руководителями, прекрасными специалистами сельскохозяйственной отрасли, Выпускники техникума есть и среди деятелей науки. В Кинель-Черкасском районе, пожалуй, нет такого предприятия, организации, где бы не работали бывшие студенты СХТ.

"В условиях реализации национального проекта "Образование" качество подготовки, интенсивность учебного процесса, уровень преподавательских кадров и многое другое подвергается проверке на прочность, - уверен руководитель. - Многое изменилось за последние годы, но еще больше нам предстоит изменить".

К примеру, участие в федеральном проекте "Молодые профессионалы" позволило оснастить учебные мастерские по двум направлениям: "Агрономия" и "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", на это было выделено 11,5 млн рублей.

А временный переход на дистанционное обучение заставил всерьез задуматься о создании собственной цифровой среды, позволяющей осваивать учебный материал без потери качества из любой точки мира. Система дистанционного обучения КЧСХТ стремительно наполняется интересными, современными разработками, что не может не вызывать интереса у молодого поколения. Для некоторых сегодня это единственный шанс совмещать профессиональную деятельность и учебу.

Главным механизмом подготовки профессионала служит практико-ориентированный подход к обучению и наставничество, реализуемые через трудовую занятость студентов - более четверти из них учатся по программам дуального и целевого обучения, где ключевым принципом служит ориентация на результаты, значимые для сферы труда.

Дополнительно на базе КЧСХТ было создан учебно-производственный комплекс на 400 га, где учащиеся под руководством мастеров производственного обучения выполняют весь спектр сельскохозяйственных работ.

Одним из ключевых трендов в современном аграрном образовании становится ориентация на использование цифровых технологий и обучающих программ, способных обеспечить стремительную цифровизацию и автоматизацию АПК.

Только в течение прошлого года техникум взаимодействовал с 85 организациями области на основе социального партнерства, что включает в себя экскурсии, практики, стажировки преподавателей, а также возможность проведения занятий по модулям в условиях реального производства.

Конкурсы профессионального мастерства, конференции, "круглые столы", дни открытых дверей традиционно проходят с участием ведущих сотрудников предприятий. Они не только участвуют в образовательном процессе, но и оценивают его качество.

Участие и достижения студентов в олимпиадах, конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства - свидетельство верно выбранного курса развития. Независимая, объективная оценка подтверждает достойный уровень подготовки выпускников. Более 70% выпускников на демонстрационном экзамене показывают высокий уровень подготовки. Главным же показателем работы организации служит высокий уровень трудоустройства выпускников КЧСХТ - 63%.

Анатолий Рябов, директор ГБПОУ "Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум":

- Мы гордимся тем, что Кинель-Черкасский СХТ остается в числе лидеров по подготовке специалистов для АПК региона, шаг за шагом развивается. Трансформация касается практически всех сфер и направлений деятельности и направлена в первую очередь на повышение уровня подготовки студентов. Многие изменения продиктованы самой жизнью и заставляют искать новые способы заинтересовать студентов, заразить их своей любовью к предмету, к будущей профессии. Конечно, это требует от педагога дополнительных сил и времени, непрерывного повышения методического мастерства. Но работать по старинке, ждать пробуждения сознательности в студенческих умах контрпродуктивно. Потому центральное место техникум отводит внедрению новых методов и средств обучения.