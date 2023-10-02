В Самарской области спасли трех человек, отравившихся ядовитыми парами в колодце

В воскресенье, 1 октября, в Красноярском районе три человека отравились ядовитыми парами. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Три человека занимались гидроизоляцией шахты колодца в СНТ. Они получили отравление ядовитыми парами и не смогли самостоятельно выбраться.
Спасатели нашли двух мужчин и женщину в полубессознательном состоянии. Их подняли на поверхность и передали врачам "скорой помощи".
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!