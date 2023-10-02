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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самарской области спасли трех человек, отравившихся ядовитыми парами в колодце

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 октября, в Красноярском районе три человека отравились ядовитыми парами. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области

Три человека занимались гидроизоляцией шахты колодца в СНТ. Они получили отравление ядовитыми парами и не смогли самостоятельно выбраться.

Спасатели нашли двух мужчин и женщину в полубессознательном состоянии. Их подняли на поверхность и передали врачам "скорой помощи".

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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