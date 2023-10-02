В Самарской области спасли трех человек, отравившихся ядовитыми парами в колодце

В воскресенье, 1 октября, в Красноярском районе три человека отравились ядовитыми парами. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Три человека занимались гидроизоляцией шахты колодца в СНТ. Они получили отравление ядовитыми парами и не смогли самостоятельно выбраться.

Спасатели нашли двух мужчин и женщину в полубессознательном состоянии. Их подняли на поверхность и передали врачам "скорой помощи".