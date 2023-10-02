16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Реконструкцией ул. XXII Партсъезда в Самаре займется "XXI век" Стало известно, кто отремонтирует мост через реку Кондурчу в Самарской области На разработку концепции музейной сценографии нового корпуса "Самары космической" выделили 13 млн рублей "Авиакор" отложил проект строительства среднемагистрального воздушного судна на неопределенный срок АвтоВАЗ запустил продажи Lada по заводской цене

Экономика и бизнес

Производители Самарской области размещают запросы на продукцию МСП

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На Цифровой платформе МСП.РФ размещен спрос на продукцию малых и средних предприятий. Специальный сервис "Производственная кооперация и сбыт" помогает заказчикам найти МСП-поставщиков, а тем - расширить канал сбыта собственной продукции.

В данный момент в поставщиках из Самарской области заинтересованы ООО "Инкатех" и АО "Волгабурмаш". Предприятия разместили на электронной площадке запросы и готовы рассмотреть предложения компаний сферы МСП. В числе этих запросов - металлоизделия, крепежи, огнеупорные материалы, текстиль, таблетированная соль, керамические изделия.

"Малые и средние предприятия могут найти заявки от заказчиков через сервис "Производственная кооперация и сбыт" и расширить рынок сбыта собственной продукции. Помимо отечественных компаний, на платформе представлен запрос и от иностранных, - отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Сегодня это уже работающий инструмент по встраиванию МСП-поставщиков в производственные цепочки".

"Помимо ресурсов и возможностей, созданных для бизнеса федеральным центром, в Самарской области действуют свои инструменты. Это в том числе региональный центр импортозамещения, а также действующий на его базе технологический ИТ-хаб, где можно протестировать различные программные решения отечественных производителей. Все эти ресурсы помогают бизнесу получить дополнительные каналы сбыта и новых потребителей своей продукции, а также решить вопрос с поставщиками качественных комплектующих, материалов и оборудования", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Региональный центр импортозамещения создан по поручению губернатора Дмитрия Азарова в партнерстве с "Клубом экспортеров" Самарской области.

Организация занимается обработкой запросов от импортеров, подбором аналогов иностранных продуктов внутри страны и на рынках дружественных стран. Специалисты центра проверяют каждого контрагента и налаживают взаимодействие поставщиков и потребителей.

Сертифицированные специалисты технологического хаба консультируют и помогают предпринимателям выбрать компетентного партнера, внедрить и поддержать программное обеспечение от российских разработчиков. Новая структура создана в апреле 2023 г. в партнерстве областного правительства и Самарского регионального отделения "Деловой России".

Цифровая платформа МСП.РФ создана для поддержки малого и среднего бизнеса и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №25

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Алексей Воробьев 17 августа 2023 08:05 Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем

Фото на сайте

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Агровыставка 2 и 3 сентября

Агровыставка 2 и 3 сентября

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5