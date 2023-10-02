Производители Самарской области размещают запросы на продукцию МСП

На Цифровой платформе МСП.РФ размещен спрос на продукцию малых и средних предприятий. Специальный сервис "Производственная кооперация и сбыт" помогает заказчикам найти МСП-поставщиков, а тем - расширить канал сбыта собственной продукции.
В данный момент в поставщиках из Самарской области заинтересованы ООО "Инкатех" и АО "Волгабурмаш". Предприятия разместили на электронной площадке запросы и готовы рассмотреть предложения компаний сферы МСП. В числе этих запросов - металлоизделия, крепежи, огнеупорные материалы, текстиль, таблетированная соль, керамические изделия.
"Малые и средние предприятия могут найти заявки от заказчиков через сервис "Производственная кооперация и сбыт" и расширить рынок сбыта собственной продукции. Помимо отечественных компаний, на платформе представлен запрос и от иностранных, - отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Сегодня это уже работающий инструмент по встраиванию МСП-поставщиков в производственные цепочки".
"Помимо ресурсов и возможностей, созданных для бизнеса федеральным центром, в Самарской области действуют свои инструменты. Это в том числе региональный центр импортозамещения, а также действующий на его базе технологический ИТ-хаб, где можно протестировать различные программные решения отечественных производителей. Все эти ресурсы помогают бизнесу получить дополнительные каналы сбыта и новых потребителей своей продукции, а также решить вопрос с поставщиками качественных комплектующих, материалов и оборудования", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Региональный центр импортозамещения создан по поручению губернатора Дмитрия Азарова в партнерстве с "Клубом экспортеров" Самарской области.
Организация занимается обработкой запросов от импортеров, подбором аналогов иностранных продуктов внутри страны и на рынках дружественных стран. Специалисты центра проверяют каждого контрагента и налаживают взаимодействие поставщиков и потребителей.
Сертифицированные специалисты технологического хаба консультируют и помогают предпринимателям выбрать компетентного партнера, внедрить и поддержать программное обеспечение от российских разработчиков. Новая структура создана в апреле 2023 г. в партнерстве областного правительства и Самарского регионального отделения "Деловой России".
Цифровая платформа МСП.РФ создана для поддержки малого и среднего бизнеса и развивается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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