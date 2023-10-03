Ночью мужчина погиб под колесами легковушки на трассе "Тольятти - Хрящевка"

В Ставропольском районе во вторник, 3 октября, в 00:51 41-летняя женщина на автомобиле Lada Priora на 17 км трассы "Тольятти - Хрящевка" сбила 41-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина скончался на месте ДТП. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.