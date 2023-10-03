Сотрудницу почты в Самаре подозревают в краже 60 тыс. руб. пенсий

Ленинским межрайонным следственным отделом Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи, подозреваемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия, в 2023 г. подозреваемая присвоила денежные средства, отведенные под пенсии двух граждан, на общую сумму около 60 тыс. рублей. Женщина внесла в сводно-денежные отчеты о движении денежных средств заведомо ложные сведения о выдаче пенсии указанным лицам.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".