Сотрудницу почты в Самаре подозревают в краже 60 тыс. руб. пенсий

Ленинским межрайонным следственным отделом Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи, подозреваемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в 2023 г. подозреваемая присвоила денежные средства, отведенные под пенсии двух граждан, на общую сумму около 60 тыс. рублей. Женщина внесла в сводно-денежные отчеты о движении денежных средств заведомо ложные сведения о выдаче пенсии указанным лицам.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.