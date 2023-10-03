В МЧС предупредили о плановой проверке систем оповещения населения

В среду, 4 октября, во всех субъектах России будут проверять систему оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

"Зазвучат сирены и громкоговорители - так подается сигнал "Внимание всем!" Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности. Также информация будет доступна в мобильном приложении "МЧС России", - отмечается в сообщении.

В министерстве пояснили, что данная процедура - плановая и необходима для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней.