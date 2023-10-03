В Самаре будут судить начальника отдела регионального ГУ ФССП

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу начальником отдела регионального ГУ ФССП. Его обвиняли в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, что октябре 2022 г. к нему обратился знакомый и попросил посодействовать в отмене постановления о взыскании исполнительского сбора 882 тыс. рублей. Начальник отдела МТО согласился стать посредником и передать первую часть взятки — 100 тыс. руб. неким должностным лицам ОСП Октябрьского района.

В ноябре 2022 г. взяткодатель отправил деньги на указанный посредником счет, открытый на третье лицо. В июне 2023 г. была переведена оставшаяся часть — 150 тыс. рублей.

Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Самары.