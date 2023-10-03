У жительницы Самарской области угнали машину, оставленную не запертой с ключами

В Самарской области 16-летний парень стал фигурантом уголовного дела об угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В Похвистневе в начале сентября у 62-летней женщины пропал автомобиль, который она оставила возле дома открытым с ключами внутри.

Полицейские вскоре нашли машину на одной из улиц. Также они задержали несовершеннолетнего жителя соседнего села.

Молодой человек рассказал, что гулял ночью по селу, обнаружил около одного из домов незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания и решил прокатиться. Однако он не справился с управлением и наехал на бордюр, оставил автомобиль и пошел по своим делам.