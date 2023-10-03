У жительницы Самарской области угнали машину, оставленную не запертой с ключами

В Самарской области 16-летний парень стал фигурантом уголовного дела об угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В Похвистневе в начале сентября у 62-летней женщины пропал автомобиль, который она оставила возле дома открытым с ключами внутри.
Полицейские вскоре нашли машину на одной из улиц. Также они задержали несовершеннолетнего жителя соседнего села.
Молодой человек рассказал, что гулял ночью по селу, обнаружил около одного из домов незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания и решил прокатиться. Однако он не справился с управлением и наехал на бордюр, оставил автомобиль и пошел по своим делам.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".