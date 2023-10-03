Воспитанник БК "Самара" будет выступать за "Барнаул"

21-летний форвард Данила Чикарев сезон-2023/2024 на правах аренды проведет в клубе Суперлиги "Барнаул".

Воспитанник БК "Самара", Чикарев провел за пределами родной Самары лишь сезон-2021/2022, который он также на правах аренды отыграл в ЦСКА-2.

Вернувшись в Самару в прошлом сезоне, Данила помог команде дебютировать в Единой Лиге ВТБ, приняв участие в трех матчах чемпионата.