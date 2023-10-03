Самарец пытался сменить тариф на телефоне и лишился 6 млн рублей

В Самаре 35-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчина хотел сменить тариф сотового оператора и на сайте поставщика мобильной связи заполнил данные для создания личного кабинета. Вскоре ему позвонил неизвестный под видом представителя оператора и сообщил, что "замечена нежелательная активность с личными данными" и мошенники уже списали с его карты сумму в три раза больше абонентской платы за месяц.
Возмущенный самарец решил вернуть свои средства по инструкции звонившего — зашел в мобильный банк, сделал "тестовый перевод" на указанный мошенником счет, а потом продиктовал код из СМС. После этого со счета жертвы пропали более 6 млн рублей.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".