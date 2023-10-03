В Самаре провалился асфальт на ул. Таганской

В Самаре временно изменятся маршруты нескольких автобусов из-за обвала проезжей части на ул. Таганской, сообщает городской департамент транспорта.

Сейчас дорогу в оба направления ремонтируют в районе Остановки "пос. Водников". В связи с этим автобусы № 26, 32, 36, 66 будут двигаться по скорректированному маршруту: ул. Уральская, ул. Центральная (Совхоз Кряж) с разворотом на остановке "Сиреневый переулок".