Виктор Кудряшов: необходимо ускорить преобразования в историческом центре Самары

В понедельник, 2 октября, врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по развитию исторического центра областной столицы.

В обсуждении вопросов повестки участвовали врио министра строительства Михаил Асеев, врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев, руководитель архитектурно-строительного управления министерства строительства Самарской области Лилия Аюпова, директор "АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" Алексей Абрамов.

Накануне, во время оперативного совещания в правительстве региона, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросу обновления исторических кварталов областного центра. Глава региона указал руководству администрации города на необходимость в кратчайшие сроки завершить подготовку концепции обновления исторической Самары. Эту задачу муниципалитет призван решить в сотрудничестве с министерством строительства, управлением госохраны, архитекторами, экспертами, бизнесом, общественностью.

Перечень исторических поселений регионального значения, в который вошли Самара и Сызрань, был утвержден постановлением правительства региона пять лет назад. Годом позднее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, которое утвердило границы исторического поселения, а также предмет охраны исторического поселения регионального значения. После этого распоряжением регионального правительства в ноябре 2020 г. был утвержден план мероприятий по включению областного центра в перечень исторических поселений регионального значения.

Сейчас управление госохраны объектов культуры работает над нормативно-правовыми актами, регулирующими параметры реновации исторического центра. Важнейшими из документов являются изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования и проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. Этот проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, при этом одновременно в рамках общественных обсуждений поступил ряд замечаний. Сейчас документ прошел повторную экспертизу в регионе и скоро будет направлен в Министерство культуры РФ.

Виктор Кудряшов поручил активнее взаимодействовать с федеральным министерством по вопросам согласования документа - он должен быть утвержден до конца 2023 года. Одновременно врио председателя регионального кабмина поставил задачу форсировать усилия по утверждению областных нормативов градостроительного проектирования исторического поселения, чтобы как можно быстрее начать процессы реновации.

"Мы достаточно много времени посвятили обсуждению подходов к вопросам развития исторического поселения, необходимо начать действовать, нужен результат. Уверен, что обновления исторических кварталов с нетерпением ждут все самарцы, а особенно те люди, которые живут в этом районе в аварийных домах, порой в очень непростых условиях.

У нас есть понимание, как это сделать, есть ресурсы, механизмы, есть база. За последние годы мы многое сделали для совершенствования инфраструктуры, а такие проекты, как строительство школ на условиях концессии, в регионе фактически поставлены на поток. Уверен, что задача обновления исторического центра нам по силам и мы с ней тоже справимся", - отметил Виктор Кудряшов.

Особое внимание врио главы регионального кабмина уделил работе АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области", которое, во взаимодействии с муниципалитетом и министерством строительства, призвано не только сформировать подробные планы по развитию кварталов, но и привлечь девелоперов, заинтересованных в строительстве здесь культурных, досуговых, торговых объектов либо обосновать необходимость возведения зданий под социальные учреждения: школы, детские сады, бассейны и спорткомлексы.

"Вы являетесь, по сути дела, агентством по привлечению инвестиций. Активнее взаимодействуйте с муниципалитетом, оценивайте потребность в социальных объектах, инициируйте и предлагайте застройщикам проекты, которые будут им интересны, общайтесь с людьми", - призвал коллег врио первого вице-губернатора.

Виктор Кудряшов поручил до середины ноября представить итоги переговоров с инвесторами и проекты обновленных кварталов. Напомним, основными требованиями к проекту реновации остаются сохранение исторического облика старой части Самары, наличие туристических объектов и инфраструктуры, комфорт для горожан и гостей, инвестиционная привлекательность.

"Речь не может идти о высотном строительстве в исторической части города - мы последовательно сохраняем эту позицию, она для нас неизменна. Мы говорим о возможности создания объектов определенного архитектурного облика, соответствующего сложившейся исторической среде, с высотностью согласно правилам застройки и землепользования городского округа Самара", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Врио председателя правительства региона подчеркнул: региональные власти готовы предоставить инвесторам меры поддержки, в частности, рассмотреть освобождение от налога на имущество в объединенной зоне охраны, а также оказывать содействие в технологическом присоединении зданий к инженерным сетям, строительстве внутриквартальных дорог, объектов социальной сферы. Не исключен и выкуп части построенных объектов под государственные нужды. Кроме того, застройщики смогут использовать механизмы федеральной господдержки, участвуя в программе комплексного развития территорий.