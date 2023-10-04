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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре объявили торги на комплексное развитие территорий в Октябрьском районе

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В соответствии с распоряжением департамента градостроительства объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий в границах улиц Дыбенко, Авроры, Печерской, внутридворового проезда в Октябрьском районе Самары.

Общая площадь территорий, подпадающих под развитие - 5,37 га, начальная цена - 4,15 млн рублей, шаг аукциона - 207,8 тыс. рублей.

Напомним, проект постановления о передаче территории под комплексное развитие был опубликован в июне 2022 года. Планируется, что под снос на территории в границах улиц Революционной, Георгия Митирева, Печерской и внутридворового проезда пойдут 10 домов, гаражи, кладовые. Также запланирована жилая застройка с предельной высотой 97,5 м и максимальным коэффициентом плотности застройки (отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка) - 3,2. Минимальный уровень обеспеченности парковочными местами - одно машино-место на 80 кв. м площади жилых помещений.

В документах сообщается, что в рамках ранее утвержденной документации по планировке территорий в непосредственной близости от этих кварталов запланировано строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в границах Третьего проезда, ул. Дыбенко, Авроры, Печерской и детского сада на 70 мест и общеобразовательной школы на 150 мест в границах ул. Печерской, Третьего проезда, ул. Корабельной, Революционной.

Кроме того, министерством спорта Самарской области в границах ул. Георгия Митирева и ул. Печерской запланировано строительство плавательного бассейна с 50-метровой ванной.

Предельный срок реализации комплексного развития территории жилой застройки составляет семь лет с момента заключения договора. 

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