В Сызранском районе разыскивается мужчина, который ушел из дома месяц назад и не вернулся

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Сотрудники полиции ведут розыск жителя пос. Варламово Сызранского района, который 4 сентября 2023 г. ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Фото: ГУ МВД по Самарской области