В Сызранском районе разыскивается мужчина, который ушел из дома месяц назад и не вернулся

Сотрудники полиции ведут розыск жителя пос. Варламово Сызранского района, который 4 сентября 2023 г. ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Макаров Александр Николаевич, 1982 года рождения.
Приметы без вести пропавшего: на вид 45-50 лет, европейской внешности, среднего телосложения, рост 175-180 см, лицо овальное, лоб широкий, брови средние, светлые, глаза темные, нос средний, губы тонкие, волосы темные, средней длины.
Особые приметы: отсутствует первая фаланга на мизинце правой руки, слева порвана верхняя губа.
Был одет: синие джинсы, черный джемпер, кроссовки черные, при себе имел паспорт на свое имя.
Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России "Сызранское" 8 (8464) 98-46-02, либо по единому телефону экстренных служб 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.