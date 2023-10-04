В Новокуйбышевске прошел ставший уже традиционным IX научно-популярный фестиваль "Парк Науки", организатором которого является Новокуйбышевская нефтехимическая компания, дочерне общество "Роснефти". Для школьников подготовили обширную научную программу. Традиционной площадкой для проведения мероприятия является новокуйбышевский филиал СамГТУ.

В "Парк науки" пригласили всех желающих жителей города — нужно было лишь предварительно зарегистрироваться в группе АО "ННК" в социальной сети "ВКонтакте". Для ребят подготовили обширную программу, в которую входили мастер-классы по естественным наукам, где они собственноручно могли провести важнейшие химические эксперименты и поработать с целым арсеналом химического оборудования, а также мастер-классы по современным направлениям развития науки и техники — робототехника, беспилотные технологии, 3D-технологии, электроника. Ребятам в доступной форме рассказывали о современных разработках, а также комментировали проходящие на их глазах химические и физические процессы. При этом школьники проявляли неподдельный интерес, так как сами являлись непосредственными участниками опытов и экспериментов.

Стоит отметить, что в этом году организаторы представили совершенно новую научную программу, которую провели в самых настоящих лабораториях. Одним из нововведений стал мастер-класс "В поисках синтеза", рассчитанный на детей в возрасте от 7 до 14 лет. Индигокармин, охра, ультрамарин, бриллиантовый зеленый… Что за странные слова? А это названия органических красителей. Одно из таких веществ смогут синтезировать участники мастер-класса в настоящей химической лаборатории. Также в химлаборатории проходил новый мастер-класс "Контрольная закупка", который позволил школьникам на какое-то время перевоплотиться в настоящих ревизоров-аналитиков — участники, работая в лаборатории, определяли, какой сок действительно настоящий, а какой лучше было бы оставить на полке супермаркета. Какие овощи действительно полезны, а какие нет.

"Сегодня мы узнали, какие можно продукты есть, а какие нет — рассказал участник мероприятия Марк Анисатов. — Мы посетили настоящие лаборатории, там было очень интересно. Эти знания пригодятся в жизни. Я теперь знаю, что есть определенные соки, в которых краска не натуральная, а в некоторых соках — натуральный краситель. И мы получали эти красители в настоящей лаборатории".

Дима Сорокин пришел в "Парк Науки" впервые, и уже получил новые знания, которые ему пригодятся в жизни.

"Мы готовили мыло и делали природную краску, — рассказал Дима. — У меня все получилось, было очень интересно. На следующий год обязательно приду сюда еще раз".

Для многих ребят "Парк Науки" оказывается поворотным моментом, после которого они определяются с выбором жизненного пути и будущей профессией.

Так, например, Дарья Чинная собирается впоследствии пойти учиться на программирование. И определиться с будущей профессией ей помог именно "Парк Науки".

"Мне очень сильно понравилось программирование на компьютерах, — делится впечатлениями Дарья. — Мы программировали реечную подводку. Там были гайки и нам объяснили, как их энергия преобразуется. Потом мы распечатывали это все на 3D принтере и нам показывали весь процесс. Мне очень сильно понравилось!"

Завершался фестиваль грандиозным химическим шоу. Все гости фестиваля получили дипломы, памятные сувениры, а также фотографии на память.