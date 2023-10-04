В Новокуйбышевске прошел ставший уже традиционным IX научно-популярный фестиваль "Парк Науки", организатором которого является Новокуйбышевская нефтехимическая компания, дочерне общество "Роснефти". Для школьников подготовили обширную научную программу. Традиционной площадкой для проведения мероприятия является новокуйбышевский филиал СамГТУ.
В "Парк науки" пригласили всех желающих жителей города — нужно было лишь предварительно зарегистрироваться в группе АО "ННК" в социальной сети "ВКонтакте". Для ребят подготовили обширную программу, в которую входили мастер-классы по естественным наукам, где они собственноручно могли провести важнейшие химические эксперименты и поработать с целым арсеналом химического оборудования, а также мастер-классы по современным направлениям развития науки и техники — робототехника, беспилотные технологии, 3D-технологии, электроника. Ребятам в доступной форме рассказывали о современных разработках, а также комментировали проходящие на их глазах химические и физические процессы. При этом школьники проявляли неподдельный интерес, так как сами являлись непосредственными участниками опытов и экспериментов.
Стоит отметить, что в этом году организаторы представили совершенно новую научную программу, которую провели в самых настоящих лабораториях. Одним из нововведений стал мастер-класс "В поисках синтеза", рассчитанный на детей в возрасте от 7 до 14 лет. Индигокармин, охра, ультрамарин, бриллиантовый зеленый… Что за странные слова? А это названия органических красителей. Одно из таких веществ смогут синтезировать участники мастер-класса в настоящей химической лаборатории. Также в химлаборатории проходил новый мастер-класс "Контрольная закупка", который позволил школьникам на какое-то время перевоплотиться в настоящих ревизоров-аналитиков — участники, работая в лаборатории, определяли, какой сок действительно настоящий, а какой лучше было бы оставить на полке супермаркета. Какие овощи действительно полезны, а какие нет.
"Сегодня мы узнали, какие можно продукты есть, а какие нет — рассказал участник мероприятия Марк Анисатов. — Мы посетили настоящие лаборатории, там было очень интересно. Эти знания пригодятся в жизни. Я теперь знаю, что есть определенные соки, в которых краска не натуральная, а в некоторых соках — натуральный краситель. И мы получали эти красители в настоящей лаборатории".
Дима Сорокин пришел в "Парк Науки" впервые, и уже получил новые знания, которые ему пригодятся в жизни.
"Мы готовили мыло и делали природную краску, — рассказал Дима. — У меня все получилось, было очень интересно. На следующий год обязательно приду сюда еще раз".
Для многих ребят "Парк Науки" оказывается поворотным моментом, после которого они определяются с выбором жизненного пути и будущей профессией.
Так, например, Дарья Чинная собирается впоследствии пойти учиться на программирование. И определиться с будущей профессией ей помог именно "Парк Науки".
"Мне очень сильно понравилось программирование на компьютерах, — делится впечатлениями Дарья. — Мы программировали реечную подводку. Там были гайки и нам объяснили, как их энергия преобразуется. Потом мы распечатывали это все на 3D принтере и нам показывали весь процесс. Мне очень сильно понравилось!"
Завершался фестиваль грандиозным химическим шоу. Все гости фестиваля получили дипломы, памятные сувениры, а также фотографии на память.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.